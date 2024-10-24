«Хотели быть в топ-4, но это не провал. Мы дали достойный бой чемпиону». Балакирев о выступлении «Чисто Питер» в Кубке Медиалиги

Илья Балакирев оценил выступление «Чисто Питер» в Winline Кубке Медиалиги.

«В начале Кубка все было не очень. Но мы попали в плей-офф и дали достойный бой чемпиону.

Мы не выполнили ту задачу, которую ставили. Хотели быть в топ-4. Но это не провал. Я бы поставил 7-8 из 10.

У нас было много чего хорошего. Пересобрали состав, добавили новых игроков. Пришел новый тренерский штаб. На все это нужно время.

Мы еще больше сдружились. Сегодня на бровке мы были единым целым. Я, Николаевич [Радимов], Лапочкин, тренерский штаб, игроки. Я почувствовал, что это наша команда, которая может прогрессировать. Я думаю, об этом подумал каждый, кто был сегодня вместе с нами», – рассказал руководитель «Чисто Питер » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Чисто Питер» проиграл «БроукБойз » (2:3) в 1/8 финала Кубка Медиалиги и покинул турнир.

«Чисто Питер» спаслись от пенальти в 1/8 – помог гениальный челлендж.