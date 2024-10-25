Чисто Кубок в этом году не состоится
Илья Балакирев рассказал, что BetBoom Чисто Кубок в этом году не планируется.
«Не планируем. Финал будет на «Газпром Арене», и думаю, что этот медиасезон закончится именно там», – рассказал руководитель «Чисто Питер».
Финал Winline Кубка Лиги пройдет 9 ноября на «Газпром Арене» в 19:00 (мск).
Чисто Кубок – медиафутбольный турнир, который проводился в декабре 2023 года на «Газпром Арене» и организатором которого являлся «Чисто Питер»
Победителями тогда стал ФК «10», завоевавший свой первый кубок в медиафутболе. Помимо «Чисто Питер» и «Десятки» в турнире принимали участие «Амкал» и «БроукБойз».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Шугар»
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