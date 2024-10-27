2Drots встретятся с «Родиной Медиа», «Амкал» зарубится с «Титаном». Пары 1/2 финала Кубка Лиги
Стали известны полуфинальные пары Winline Кубка Лиги.
1/2 ифнала Winline Кубка Лиги
2Drots – «Родина Медиа»
Матчи пройдут либо в понедельник в Воронеже 4 ноября, либо в воскресенье в Москве 2 ноября.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости