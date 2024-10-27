2Drots встретятся с «Родиной Медиа», «Амкал» зарубится с «Титаном». Пары 1/2 финала Кубка Лиги

Стали известны полуфинальные пары Winline Кубка Лиги.

1/2 ифнала Winline Кубка Лиги

2Drots – «Родина Медиа »

«Амкал » – «Титан »

Матчи пройдут либо в понедельник в Воронеже 4 ноября, либо в воскресенье в Москве 2 ноября.