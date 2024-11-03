«Не хочу даже сравнивать 2Drots и «Родину Медиа» – это низко. Пусть встанут в угол и поплачут в подушечку, но не лезут к нашим футболистам». Некит после выхода в финал Кубка Лиги
«Шума задели слова Крапа – сколько раз он в интервью сказал, что будет ##### 2Drots? Что может быть лучше, чем такой ответ после нашей победы. Мне кажется, нормально ответил [администратор 2Drots после финального свистка показал плакат «Крап, ###### у тебя не выросла – Спортс’‘].
«Родина Медиа» показывает свою слабость, что реагирует на это. Как ####### до матча, так они самые первые, так после проигрыша они со слезами на глазах начинают вкидывать. Текила начал говорить Сычу, что они сейчас отойдут поговорить…
Ребятки, успокойтесь, примите поражение. Встаньте в угол и плачьте дома в подушечку, но не лезьте к нашим футболистам. Вы нас трогали и дорогали до того, что теперь сами в слезах.
Слова Текилы, что мы будем не медийной командой, если не выпустим Крапа? Как этот человек может определять медийность команд? То, что у них два с половиной калеки медийных бегают, которых в медиафутболе знают, а за его пределами на них всем #####, не делает их ##### медийными. Не хочу даже сравнивать 2Drots и «Родину Медиа» – это низко. Это просто бредовый комментарий, который меня только рассмешил», – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Вчера 2Drots обыграли «Родину Медиа» в серии буллиталити (3:1) и вышли в финал Кубка Лиги, где встретятся с «Амкалом».
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