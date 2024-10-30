Текила: «Если 2Drots запретят играть Крапу, они не медийная команда. Медийные только «РМ» и «Амкал»

Текила заявил, что 2Drots не будут медийным клубом, если запретят сыграть Крапу.

Текила: «Разрешат ли 2Drots сыграть Крапу ?»

Володя: «Это отдельный сериал. Эти двое заслуживают друг друга. Думаю, нет».

Текила: «Если 2Drots запретят играть Крапу, то официально они больше не медийная команда. Медийные только «Родина Медиа » и «Амкал ».

Недавно было заявление, что 2Drots разрешат сыграть Крапу, если Дмитрий Кузнецов сможет находиться на бровке.

Напомним, главный тренер 2Drots пропустит матч с «Родиной Медиа» из-за дисквалификации после удаления в игре с «Титаном».

2Drots играют с «РМ» в полуфинале Winline Кубка Лиги в субботу 2 ноября.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич» в 16:00 (мск).