Текила: «Если 2Drots запретят играть Крапу, они не медийная команда. Медийные только «РМ» и «Амкал»
Текила заявил, что 2Drots не будут медийным клубом, если запретят сыграть Крапу.
Текила: «Разрешат ли 2Drots сыграть Крапу?»
Володя: «Это отдельный сериал. Эти двое заслуживают друг друга. Думаю, нет».
Текила: «Если 2Drots запретят играть Крапу, то официально они больше не медийная команда. Медийные только «Родина Медиа» и «Амкал».
Недавно было заявление, что 2Drots разрешат сыграть Крапу, если Дмитрий Кузнецов сможет находиться на бровке.
Напомним, главный тренер 2Drots пропустит матч с «Родиной Медиа» из-за дисквалификации после удаления в игре с «Титаном».
2Drots играют с «РМ» в полуфинале Winline Кубка Лиги в субботу 2 ноября.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич» в 16:00 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Родины Медиа»
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