«Кузнецов боится, что я трахну его команду». Крап и Кузнецов пропустят полуфинал Кубка Медиалиги
Дмитрий Кузнецов и Крап пропустят полуфинал Winline Кубка Медиалиги.
Главный тренер 2Drots Кузнецов был дисквалифицирован за оскорбления судьи Дмитрия Жилинского в матче против «Титана».
Крап не сыграет, потому что был заявлен за «Родину Медиа» вне трансферного окна. Он может играть только с разрешения соперника.
«Родина Медиа» предлагала 2Drots обмен – допуск к матчу Крапа в обмен на допуск Кузнецова на бровку, те отказались.
«Кузнецов боится, что я трахну его команду. Он боится меня», – высказался Крап о ситуации.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телегрма-канал Севастиана Терлецкого
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