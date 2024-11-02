«Кузнецов боится, что я трахну его команду». Крап и Кузнецов пропустят полуфинал Кубка Медиалиги

Дмитрий Кузнецов и Крап пропустят полуфинал Winline Кубка Медиалиги.

Главный тренер 2Drots Кузнецов был дисквалифицирован за оскорбления судьи Дмитрия Жилинского в матче против «Титана».

Крап не сыграет, потому что был заявлен за «Родину Медиа » вне трансферного окна. Он может играть только с разрешения соперника.

«Родина Медиа» предлагала 2Drots обмен – допуск к матчу Крапа в обмен на допуск Кузнецова на бровку, те отказались.

«Кузнецов боится, что я трахну его команду. Он боится меня», – высказался Крап о ситуации.