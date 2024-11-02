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«Кузнецов боится, что я трахну его команду». Крап и Кузнецов пропустят полуфинал Кубка Медиалиги

Дмитрий Кузнецов и Крап пропустят полуфинал Winline Кубка Медиалиги.

Главный тренер 2Drots Кузнецов был дисквалифицирован за оскорбления судьи Дмитрия Жилинского в матче против «Титана».

Крап не сыграет, потому что был заявлен за «Родину Медиа» вне трансферного окна. Он может играть только с разрешения соперника.

«Родина Медиа» предлагала 2Drots обмен – допуск к матчу Крапа в обмен на допуск Кузнецова на бровку, те отказались.

«Кузнецов боится, что я трахну его команду. Он боится меня», – высказался Крап о ситуации.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телегрма-канал Севастиана Терлецкого
logoДмитрий Кузнецов
брань
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoДаниил Крапивников
logoWinline Кубок Медиалиги
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