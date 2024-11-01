Осипов одобрил идею пробивать два пенальти за нарушения красным мячом в новом сезоне

Правило красного мяча в Winline Медиалиге могут модернизировать.

Николай Осипов одобрил идею пробивать два пенальти или буллита за нарушения при игре красным мячом.

«Мне нравится эта история. Думаю, если все команды скажут, что это классная тема, мы можем ее оставить. Прикольное решение.

Я бы не делал по схеме «пенальти+буллит», оставил бы монетку: либо два пенальти, либо два буллита», – сказал президент МФЛ.

По нынешним правилам гол с пенальти красным мячом засчитывается за два, как и гол с игры красным мячом.

Новые турниры Медиалиги: один – с аутами ногами и без офсайдов, другой – по швейцарской системе