Новые турниры Медиалиги: один – с аутами ногами и без офсайдов, другой – по швейцарской системе

«Хотим попробовать что-то новое».

Медиафутбол возвращается. 30 августа стартует Winline Кубок Медиалиги, а 31-го – Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили. Что это за турниры и где новый сезон Медиалиги?

Медиалига отказалась от осеннего сезона – вместо него два Кубка

В 2022-м и 2023-м Winline Медиалига проводила два сезона в год – весенний и осенний.

Весенне-летний сезон негласно считался основным. Он быть чуть дольше, а финал всегда проводился в Москве на топ-стадионе. Как правило, именно летом обновлялся рекорд посещаемости: в 2023-м 21 тысяча пришла в «Лужники», а через год 27 тысяч – на «ВЭБ Арену». С 2023-го призерам этого сезона доставался важный приз – путевка в Фонбет Кубок России.

Осенний сезон негласно считался второстепенным. Он был более коротким, от холодов уезжали из Москвы, а за медали не давали место в Кубке. В 2024-м лига решилась на перемены.

Теперь в году проводится один длинный сезон Медиалиги – весной и летом. А осенью запускают два новых турнира – Кубок Медиалиги и Кубок Надежды.

Кубок Медиалиги – швейцарская система, «Лужники» в первом туре, финал на стадионе Тофика Бахрамова в Баку

Именно Кубок Медиалиги (или Кубок Лиги) – флагманский осенний турнир. Организаторы называют его продолжением весенне-летнего сезона МФЛ.

Кубок Медиалиги разыгрывают по швейцарской системе – да-да, именно ее хотели использовать в обновленной Лиге чемпионов (но отказались). Здесь нет разделения на группы, а пары каждого следующего тура определяются исходя из результатов прошлого.

● Сначала организаторы определили глобальную сетку. По ней первое место всегда играет с шестым, а второе – с пятым. Остальные пары: 3 – 4, 7 – 8, 9 – 14, 10 – 13, 11 – 12.

● Затем составили рейтинг команд: учитывались итоги МФЛ-5 и предыдущие достижения клубов. Исходя из него сформировались пары для первого тура. Например, 2Drots стали вторым в этом рейтинге, а «Амкал» – пятыми.

● В дальнейшем пары будут формироваться исходя из турнирной таблицы.

По итогам восьми туров две лучшие команды выходят напрямую в полуфинал. Команды, занявшие места с 3 по 10, сыграют мини-турнир за еще две путевки в полуфинал.

Финал четырех (полуфиналы и финал) пройдет в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова (вмещает 31 200 зрителей) с 28 октября по 2 ноября. Лучший игрок финала четырех получит квартиру в Баку на берегу моря . MVP всего турнира – квартиру в Москве.

В Кубке Медиалиги 14 участников – почти все лучшие команды медиафутбола, а также перспективные новички.

Четыре полуфиналиста пятого сезона: «БроукБойз», 2Drots, Fight Nights, «Титан».

Четыре команды, прошедшие квалификацию: «Амкал», ФК «10», DMedia, «Родина Медиа».

Шесть приглашенных команд: «Чисто Питер», СКА, Lit Energy, ФК «Банка», Lotus, Rocket Team.

В Кубке Медиалиги точно будут топ-стадионы. Первый тур пройдет в «Лужниках» – там сразятся «Амкал» против 2Drots и Lit Energy против СКА. Во втором туре сыграют в Московской области, в третьем – в Санкт-Петербурге, на стадионе «Смена». А в пятом приедут в Брест – это будет первый выезд Медиалиги в этот город.

Второй турнир – Кубок Надежды. Назвали в честь Отара Кушанашвили, который борется с онкологией

Борьба за попадание в Кубок Лиги была очень упорной. В июле на последние две путевки претендовали восемь команд: активнее всех были «Эгриси» и «Народная Команда». «Народная» посчитала просмотры на трансляциях матчей со своим участием (оказалось, их смотрят чаще, чем конкурентов), а «Эгриси» подключили Леонида Слуцкого, Виктора Кравченко, а еще организовали круглый стол между претендентами.

В Кубок Лиги взяли Lotus и Rocket Team. Но Николай Осипов оценил старания клубов и создал Кубок Надежды. «Это не второй дивизион, а разовая история, – рассказал Осипов в шоу Any Given Monday. – Это возможность для команд, которые доказали преданность лиге, открыть второе дыхание ».

В том же шоу Осипов раскрыл бюджет Кубка Надежды – 30 миллионов рублей.

Изначально Кубок Надежды был рабочим названием. Однако его оставили и добавили приписку «имени Отара Кушанашвили». В июне 54-летний шоумен и медиадиректор «Родины Медиа» попал в реанимацию, а позже сообщил, что борется с онкологией.

«Идея назвать Кубок Надежды именем Отара Кушанашвили пришла совершенно неожиданно, – рассказал Николай Осипов в подкасте «Эгриси». – Ребята, которые работают у Отара, позвали меня на одну из программ. Пообщались с ними про самочувствие Отара. Хочется, чтобы Отар справился, чтобы у Эрика тоже не было обратных разворотов болезни, с которой он много лет борется.

«Турнир Надежды» было рабочим названием. Мы не планировали его так называть. Но когда сложилась надежда на то, что у Отара получится, я решил, что пока не поздно, пока не передумаю назвать турнир имени какого-то партнера, назову его в честь Отара ».

Кубок Надежды – эксперименты. Будут ауты ногами, игра без офсайдов и два главных арбитра

В турнир попали «Эгриси», «Народная», «СиндЕкат», «Чертаново Медиа», «Кони», «Рома» и «Тандем». Будет одна группа, каждый сыграет с каждым по разу, четверка лучших выйдет в полуфинал.

Чем интересен Кубок Надежды?

Во-первых, разыгрываются две путевки в шестой сезон Медиалиги. Одну получит победитель, а вторую – команда, собравшая больше всех зрителей на трансляциях своих матчей. Ценный приз, учитывая, как много команд будет претендовать на МФЛ-6.

Во-вторых, Кубок Надежды – тестовый полигон для новых правил. Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава (именно он придумал красный мяч и остальные ноу-хау МФЛ) наконец получил полную свободу. В Кубке Надежды будет около десятка новых правил. Важный нюанс: они будут действовать на все разом, а по правилу на тур.

1-й тур. Красный мяч от лиги вводится в игру на десятой минуте каждого тайма.

2-й тур. Второй главный арбитр в поле.

3-й тур. Штрафные и свободные удары пробиваются без стенки.

4-й тур. Аркада внутри игры – команда получает бонусы за выполнение заданий во время матча.

5-й тур. Ауты Азамата – ауты недалеко от штрафных вводятся ногами.

6-й тур. Формат 9х9 в концовке каждого тайма.

7-й тур. Отсутствие офсайдов.

А еще вместо пенальти во всех турах будут буллиталити. Также будет ограничение по числу замен – 15 на команду за матч при разрешенных обратных заменах.

«Мы хотели придать дополнительный интерес Кубку Надежды. Поэтому каждую неделю мы будем вводить новые правила», – объяснил Дмитрий Кортава.

«Один турнир будет флагманским, продолжением сезона, – поддержал Николай Осипов. – Второй будет турниром, где мы можем и командам давать жизнь, и пробовать что-то новое. Может быть, моментами он даже будет интереснее».

Осенью дебютируют новые команды – «Чертаново Медиа», клуб Шатова, медиаклуб «Амкала»

В осенних сезонах не сыграют три постоянных участника Медиалиги: GOATS, FC Bus и ФК «Матч ТВ». Первые двое взяли паузу до весны, а «Матч ТВ» устроили тур по городам медийным составом. Зато осенью в турнирах Медиалиги дебютируют четыре новичка.

ФК «Банка» – медийная команда «Амкала». Да-да, у медиаклуба есть медиакоманда. «Банка» появилась в начале 2024-го как проект для звезд «Амкала», которые не попадают в первую команду.

Перед Кубком Лиги «Банка» усилилась. Перешли лидеры «Эгриси» Игорь Струнин и Глеб Алексеев, президент «Родины Медиа» Текила. А еще в заявке есть Динияр Билялетдинов.

Lit Energy – новый проект блогера Михаила Литвина. Клуб был самым шумным в летнее межсезонье: предлагали много денег за звезд (больше всего – 1,5 миллиона за Мазура из «Броуков»), удивляли числом подписчиков (в инстаграме обогнали «Амкал» и 2D). Лига ценит Lit Energy – Николай Осипов пообещал им большой стадион в каждом туре Кубка Медиалиги. Уже в первом туре будут «Лужники».

«Чертаново Медиа» . Основатель – экс-руководитель академии «Чертаново» Николай Ларин. Весной команда (с выпускниками академии в составе) пробивалась в Медиалигу, но срезалась на «Конях». А еще «Чертаново Медиа» поддерживают известные выпускники академии – например, Максим Глушенков.

«СиндЕкат» – медиакоманда из Екатеринбурга. В заявке экс-игроки «Урала» Адесойе Ойеволе, Артем Фидлер и Чисамба Лунгу, экс-хавбек сборной России Олег Шатов и капитан сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов. Кубок Надежды – первый турнир «СиндЕката».

Увидеть новые команды в деле получится совсем скоро. Кубок Медиалиги стартует 30 августа, а Кубок Надежды – 31-го.

Расписание Кубка Медиалиги

Расписание Кубка Надежды

Медиафутбол возвращается в «Лужниках»: продано 25 тысяч билетов на «Амкал» – 2Drots

Фото: Winline Медиалига; телеграм-канал «Отарик Медиа» ; телеграм-канал ФК «Банки»