Медиалига планирует провести зимний турнир
Николай Осипов рассказал о планах провести турнир зимой.
«Я очень надеюсь, что у меня в ближайшие пару недель получится достичь договоренностей с определенным компаниями, чтобы сообщить, что зимой команды будут иметь соревновательный формат в количестве 20 и более команд, который будет идти с декабря по февраль с перерывом на Новый год.
Это не мини-футбол. Такой формат мне не нравится. Скорее приближенный формат к Кингс Лиге (6+1, 7+1) на искусственном газоне», – сказал президент Winline Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Медиа Стол»
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