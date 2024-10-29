Медиалига планирует провести зимний турнир

Николай Осипов рассказал о планах провести турнир зимой.

«Я очень надеюсь, что у меня в ближайшие пару недель получится достичь договоренностей с определенным компаниями, чтобы сообщить, что зимой команды будут иметь соревновательный формат в количестве 20 и более команд, который будет идти с декабря по февраль с перерывом на Новый год.

Это не мини-футбол. Такой формат мне не нравится. Скорее приближенный формат к Кингс Лиге (6+1, 7+1) на искусственном газоне», – сказал президент Winline Медиалиги .