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«Амкал» провел товарищеский матч против тульского «Арсенала»

«Амкал» провел товарищеский матч против тульского «Арсенала» из Первой лиги.

Сергей Дурасов: «Как заняли неделю без матчей?»

Герман Эль Класико: «Мы на выходных сыграли с командой ФНЛ, из топ-5. Матч был закрытый, не дали снять. Контента с этой игры не будет. Нам нельзя разглашать, с кем мы сыграли.

Почему с 2Drots не получилось? Я хотел. Обратился к Жеке. Он сказал: «Ты че, с ума сошел?» Пришлось дальше искать соперника. Нашли в ФНЛ. Как сыгарли? Один тайм выиграил, второй – проиграли. Итог – поражение».

Дурасов: «Тульский «Арсенал»?»

Герман: «Получается. Как ты вычислил?»

«Амкал» с первого места вышел в плей-офф Winline Кубка Медиалиги. В субботу 2 ноября медийный клуб сыграет в полуфинале с «Титаном».

Тульский «Арсенал» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 28 очков.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: шоу Any Given Thursday
logoПервая лига
logoАрсенал Тула
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoWinline Медиалига
logoСергей Дурасов
logoWinline Кубок Медиалиги
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