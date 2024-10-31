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«Кто такие Жека, Некит, Герман – не знаю. Ютуб? Его же заблокировали». Набабкин о Медиалиге

Кирилл Набабкин рассказал о своей вовлеченности в медийный футбол.

– Кто такие Жека, Некит, Герман?

– Не знаю. Честно, я ничего не слышал о них.

– Какая у вас вовлеченность в медиафутбол?

– Мне нравится тренироваться, играть. Прикольная лига.

– На какие медийные телеграм-каналы подписаны?

– Я очень далек от этого.

– Ютуб-ролики тоже не смотрите?

– Его же заблокировали, – сказал экс-защитник ЦСКА.

 Напомним, Кирилл Набабкин играет за СКА рэпера Басты, выступающий в Winline Медиалиге.

Кокорин, Смолов, Дзюба и еще 7 звезд, которые не хотят в Медиалигу

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал 13TEAM
logoКирилл Набабкин
logoпремьер-лига Россия
logoСКА Ростов
logoYouTube
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoНекит 2Drots
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