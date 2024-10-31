«Кто такие Жека, Некит, Герман – не знаю. Ютуб? Его же заблокировали». Набабкин о Медиалиге
Кирилл Набабкин рассказал о своей вовлеченности в медийный футбол.
– Кто такие Жека, Некит, Герман?
– Не знаю. Честно, я ничего не слышал о них.
– Какая у вас вовлеченность в медиафутбол?
– Мне нравится тренироваться, играть. Прикольная лига.
– На какие медийные телеграм-каналы подписаны?
– Я очень далек от этого.
– Ютуб-ролики тоже не смотрите?
– Его же заблокировали, – сказал экс-защитник ЦСКА.
Напомним, Кирилл Набабкин играет за СКА рэпера Басты, выступающий в Winline Медиалиге.
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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал 13TEAM
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