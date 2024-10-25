«Каждый в «Амкале» кайфует от происходящего. Что будет потом – неизвестно». Пича о возможном уходе Панова после сезона
Пича рассказал об атмосфере в «Амкале» при Виталии Панове.
– Панову до сих пор приходят предложения из проффутбола. Не боитесь, что он может уйти?
– Я не заглядываю так далеко в будущее. На данный момент мы все счастливы, идем от игры к игре. Что будет потом – неизвестно.
Мы живем в моменте и не хотим вот эти думы… Хватит этого. Я думаю, сейчас каждый в команде кайфует от происходящего.
Я надеюсь, что это будет происходить как можно дольше, но как будет на самом деле, одному богу известно, – рассказа нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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