  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий о Дзюбе: «Он сильнее 80% форвардов РПЛ, доказывает это, и все продолжают сомневаться: «Хорош ли он для нас…» Блин, хороши ли вы для него?»
13

Слуцкий о Дзюбе: «Он сильнее 80% форвардов РПЛ, доказывает это, и все продолжают сомневаться: «Хорош ли он для нас…» Блин, хороши ли вы для него?»

Леонид Слуцкий считает, что Артем Дзюба сильнее 80% форвардов Мир РПЛ.

36-летний нападающий «Акрона» забил гол и сделал три ассиста в 4 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

«Он большой игрок, который на протяжении всей карьеры доказывал свою профессиональную состоятельность, по крайней мере, в рамках чемпионата России.

Куда бы он ни уходил в аренду, где бы он ни был, он везде доказывал эффективность. Все говорят: он не быстрый. Но он никогда не был быстрым. Нельзя потерять то, чего у тебя нет.

Я еще на Т-Лиге сказал во всех интервью: кто возьмет Артема, тот сорвет джепот. Для меня, когда он находится столько времени без команды, просто не укладывается в голове.

Он до сих пор сильнее как минимум 80 процентов форвардов, играющих в РПЛ. Бесконечно это доказывает на всех уровнях, и все продолжают сомневаться. «Хорош ли он для нас…» Блин, хороши ли вы для него? – вот так надо ставить вопрос. Причем практически в 90 процентов клубов, в которых он может оказаться.

Для меня вообще нет ничего удивительного, что он заходит и с первого тура начинает играть по 90 минут, играя в теннис, тренируясь с хоккеистами, играя в Т-Лиге, потому что уровень мастерства настолько высок, настолько стабилен… Что вот эти разговоры: «Не, ну вот он уже…» Что вот он уже?

Если он даже выпал концовку сезона в силу разных обстоятельств из стартового состава «Локомотива», где блистал Глушенков на этой позиции, то он условно проиграл конкуренцию одному из лучших если не лучшему игроку РПЛ на тот момент, «Локомотив» занял четвертое место, а есть еще 12 команд, которые заняли места ниже, и все равно даже в те моменты, когда он появлялся, он был достаточно эффективен.

Это лучший бомбардир чемпионатов России за все времена, которому принадлежат все рекорды, который безумно любит и умеет играть в футбол, который принципиального уровня масштаба личности человек.

Для меня это было настолько очевидно. Когда не самые большие клубы говорят: «Нет, мы Артемом Дзюбой не интересуемся». Хорошо, боритесь за выживание.

Он продолжает карьеру ради двух рекордов – Кержакова и Лоськова. Он может вполне это сделать уже до зимней паузы», – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Слуцкий.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Т-Лига Уличного Футбола»
logoЛокомотив
logoАртем Дзюба
logoДмитрий Лоськов
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoМаксим Глушенков
logoАкрон
медийный футбол
logoWinline Медиалига
logoТ-Лига
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слуцкий поддержал Дзюбу, пнувшего соперника в Т-Лиге: «Чужой получил пендаль не просто так. «Амкал» заглотил 3 гола, спровоцировал скандал, а потом сорвал финал»
11сегодня, 09:48
Александр Тихонов о Дзюбе в Госдуме: «Пополнит состав бездельников. Нечего ему в политике делать. Надо было спортивную карьеру делать по-человечески, а не заниматься онанизмом»
910 октября, 15:30
Александр Головин: «Восхищает, что Дзюба в 36 продолжает отмечаться голевыми действиями. Я ожидал этого, но не думал, что он так быстро будет давать результат»
110 октября, 07:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Мбаппе психически не в порядке. Когда кто-то много тусуется и употребляет алкоголь – это нехороший знак. Неймар был таким же». Журналист Молина о форварде «Реала»
2 минуты назад
Невилл о Тухеле в сборной Англии: «Мы вредим самим себе, есть выдающиеся кандидаты из Англии. Саутгейт восстановил веру в наш тренерский цех, но сейчас мы решили пойти другим путем»
2635 минут назад
Приходите работать в Кибер старшим продакт-менеджером. Вместе создадим приложение и сделаем его лучшим на рынке!
38 минут назадВакансия
Форвард ЦСКА Мусаев о здоровье: «Ношу кольцо как Роналду – оно считает калории, сколько я проходил, сколько спал. Надеваю очки как Холанд для телефона – глаза расслабляются»
1148 минут назад
В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым по делу об изнасиловании, но сохраняют спокойствие
36сегодня, 10:38
Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». Тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и спортивный директор согласился («Чемпионат»)
14сегодня, 10:37
Испания – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal. Аргентина – 2-я, Германия – 3-я, Англия – 4-я, Португалия – 8-я, Бразилия – 9-я
23сегодня, 10:20
Скалони о Месси после 3+2 в матче с Боливией: «Он не перестает удивлять меня. Пусть он играет так долго, как только сможет – это единственное, о чем я его прошу»
13сегодня, 10:09
Форвард ЦСКА Мусаев хочет поиграть в Европе: «Без разницы на деньги, я свое заработаю, Галицкий говорил: в гробу карманов нет»
22сегодня, 09:59
«Спартак» планировал подписать Глебова в рамках сделки по продаже Соболева в «Зенит». «Ростов» запросил 10+1 млн евро – красно-белые отказались от трансфера («Чемпионат»)
29сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Сокол» Казань про 300 тысяч рублей в месяц для таролога: «Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!»
19 минут назад
Мостовой после выписки из больницы: «Стажировка под вопросом, решу позже. Она точно будет, но пока не понимаю, где и когда. Рисковать не хочется»
825 минут назад
Губерниев про Глушенкова: «Когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, у него все будет нормально»
426 минут назад
Семак о травме Глушенкова: «Он занимается индивидуально. О сроках возвращения в общую группу можно будет сказать после обследования»
450 минут назад
Тренер Бразилии о 4:0 с Перу: «Я не отчаялся, когда у сборной были проблемы. Стало немного лучше, но команда еще формируется и будет меняться»
5сегодня, 10:31
«У «Краснодара» Кордобазависимость. Джон – лучший форвард РПЛ, без него были бы вне первой пятерки». Мостовой о «быках»
12сегодня, 10:30
Ширер о Тухеле во главе Англии: «Он должен выиграть трофей – для этого его наняли. У нас лучшие игроки за долгое время»
23сегодня, 10:13
Чистяков о Соболеве: «Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальный, здоровый коллектив. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом»
3сегодня, 09:48
Футбольная ассоциация Брунея о матче с Россией: «Мы согласны играть – ждем авторизацию. Сборным должны зачислить очки в рейтинг ФИФА»
4сегодня, 09:27
Спортивный директор «Спартака» Амарал дважды отклонил предложения «Бенфики» вернуться в клуб
9сегодня, 09:14