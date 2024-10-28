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«Рома» – участник шестого сезона Медиалиги

«Рома» примет участие в шестом сезоне Winline Медиалиги.

Николай Осипов сообщил, что «Рома» стала полноценным участником следующего сезона Медиалиги.

«Рома» уступила «Тандему» (3:3, 4:5 Б) в финале Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили. Победитель турнира получил прямую путевку в МФЛ-6. «Рома» получила приглашение в новый сезон от руководства Медиалиги.

В шестом сезоне Медиалиги может принять участие 20 команд. 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
logoЛФК Рома
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Кубок Надежды МФЛ
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