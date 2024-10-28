Команда из Европы может появиться в шестом сезоне Медиалиги

Николай Осипов рассказал, что в МФЛ-6 может принять участие команда из Европы.

«Есть еще три слота в новый сезон Медиалиги, которые могут занять либо кто-то из Кубка Надежды, либо кто-то из команд, которые продолжают вести диалог на предмет участия в лиге.

Есть команда с международным подтекстом. Это даже не СНГ пространство, это уже Европа, причем Европа футбольная.

Мне очень хочется, чтобы реализовалась концепция, о которой мы разговаривали с одним из больших людей в российском футболе. Я думаю, что команда из Европы с возможностью играть там несколько матчей – это круто.

«Пафос»? Нет, речь не про Кипр. Речь про гораздо большую страну с точки зрения ее географического размера и с точки зрения важности в принятии больших геополитических решений в мире.

Поэтому мне это будет интересно. Я считаю, если эта команда соберется и будет выдерживать свою идею и концепцию, то это будет круто», – рассказал президент Winline Медиалиги .