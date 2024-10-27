Николай Осипов: «Я надеюсь, «Рома» будет полноценным участником МФЛ-6. Эта команда мне симпатична»

Николай Осипов подвел итоги Winline Кубка Надежды.

– Кубок Надежды был создан для того, чтобы команды могли выступать в соревновательном формате и продолжали делать контент. Очень надеюсь, что за эти месяцы клубы набрались вдохновения и идей для контента.

«Тандем» и «Рома » – хорошие коллективы, которые были достойны финала. «Тандем» на поле доказал, что будет в шестом сезоне.

«Рома» – команда, которая мне симпатична. Проверим цифры, и я надеюсь, что клуб Ромароя будет полноценным участником шестого сезона. Это мои ощущения, эмоции по итогам финала.

– От каких команд ты ждал большего?

– Наверное, от «СиндЕката». Эта команда могла быть лучше в плане интереса для аудитории, креатива.

«Эгриси » и «Народной » где-то чуть-чуть не хватает, и я надеялся, что в этом сезоне это недостающее у них появится.

Ну а «Кони » и «Чертаново» меньше других смогли реализовать себя на турнире, – сказал президент Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Сегодня «Тандем» в финале Кубка Надежды обыграл «Рому» и завоевал путевку в 6-й сезон МФЛ.

Также в следующий сезон Медиалиги попадет команда Кубка Надежды, у которой было больше всего просмотров на трансляции.