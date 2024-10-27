Николай Осипов: «Я надеюсь, «Рома» будет полноценным участником МФЛ-6. Эта команда мне симпатична»
– Кубок Надежды был создан для того, чтобы команды могли выступать в соревновательном формате и продолжали делать контент. Очень надеюсь, что за эти месяцы клубы набрались вдохновения и идей для контента.
«Тандем» и «Рома» – хорошие коллективы, которые были достойны финала. «Тандем» на поле доказал, что будет в шестом сезоне.
«Рома» – команда, которая мне симпатична. Проверим цифры, и я надеюсь, что клуб Ромароя будет полноценным участником шестого сезона. Это мои ощущения, эмоции по итогам финала.
– От каких команд ты ждал большего?
– Наверное, от «СиндЕката». Эта команда могла быть лучше в плане интереса для аудитории, креатива.
«Эгриси» и «Народной» где-то чуть-чуть не хватает, и я надеялся, что в этом сезоне это недостающее у них появится.
Ну а «Кони» и «Чертаново» меньше других смогли реализовать себя на турнире, – сказал президент Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.
Сегодня «Тандем» в финале Кубка Надежды обыграл «Рому» и завоевал путевку в 6-й сезон МФЛ.
Также в следующий сезон Медиалиги попадет команда Кубка Надежды, у которой было больше всего просмотров на трансляции.
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