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Антон Гооге: «Если «Рому» не возьмут в шестой сезон МФЛ, будут большие вопросы к руководителю лиги»

Антон Гооге считает, что «Рома» должна попасть в шестой сезон Winline Медиалиги.

Команда Ромароя уступила в финале Кубка Надежды «Тандему» (3:3, 4:5 Б), который получил прямую путевку в МФЛ-6.

«Финал по качеству, по накалу лучше, чем 80% матчей Кубка Лиги. Те, кто говорил, что турнир никому не нужен, посмотрите матч и заберите свои слова назад.

Думаю, «Рома» будет в шестом сезоне. Если «Ромы» не будет в шестом сезоне, появятся большие вопросы к руководителю лиги», – сказал нападающий в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАнтон Гооге
logoЛФК Рома
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoФК Тандем
Кубок Надежды МФЛ
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