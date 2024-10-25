«Рома» встретится с «Тандемом» в финале Кубка Надежды в воскресенье
«Рома» и «Тандем» поборются в финале Winline Кубка Надежды.
Финал Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
«Рома» – «Тандем», начало матча в 13:00.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала мачта – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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