ELMAN выступит на финале Кубка Надежды
ELMAN – приглашенный гость на финал Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
«Рома» и «Тандем» сыграют в финале Кубка Надежды.
Перед матчем выступит российский исполнитель поп-музыки ELMAN.
Финал пройдет 27 октября в 13:00 на большом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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