Квартиру в Баку получит лучший игрок финала четырех Кубка Лиги. Лучшему игроку всего сезона планируют подарить жилье в Москве
«Призовой фонд будет от 5 до 10 млн рублей, сейчас назвать конечную сумму тяжело, потому что в этом сезоне будет много партнерских интеграций.
Мы разыграем машину, разыграем одну квартиру [в Азербайджане] на берегу моря с ремонтом и полным оснащением и, возможно, еще одну квартиру в Москве – сейчас ведем переговоры с партнером.
Лучший игрок финала четырех в Баку получит квартиру на море, ее стоимость свыше 15 млн рублей. Лучший игрок всего сезона получит квартиру [в Москве] от партнера, с которым идут переговоры.
Машину сможет выиграть любой желающий по итогам конкурса – футболист, зритель, кто угодно. Это современный китайский автомобиль российского производства», – сказал президент Медиалиги.
«Амкал» и 2Drots сыграют 1 сентября в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Медиалиги
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