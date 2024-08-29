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  • Квартиру в Баку получит лучший игрок финала четырех Кубка Лиги. Лучшему игроку всего сезона планируют подарить жилье в Москве
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Квартиру в Баку получит лучший игрок финала четырех Кубка Лиги. Лучшему игроку всего сезона планируют подарить жилье в Москве

Николай Осипов сообщил, что лучшие игроки Winline Кубка Лиги получат квартиры

«Призовой фонд будет от 5 до 10 млн рублей, сейчас назвать конечную сумму тяжело, потому что в этом сезоне будет много партнерских интеграций.

Мы разыграем машину, разыграем одну квартиру [в Азербайджане] на берегу моря с ремонтом и полным оснащением и, возможно, еще одну квартиру в Москве – сейчас ведем переговоры с партнером.

Лучший игрок финала четырех в Баку получит квартиру на море, ее стоимость свыше 15 млн рублей. Лучший игрок всего сезона получит квартиру [в Москве] от партнера, с которым идут переговоры.

Машину сможет выиграть любой желающий по итогам конкурса – футболист, зритель, кто угодно. Это современный китайский автомобиль российского производства», – сказал президент Медиалиги.

«Амкал» и 2Drots сыграют 1 сентября в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Медиалиги

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Эрика
деньги
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Кубок Лиги МФЛ
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