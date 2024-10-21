Кузнецова могут дисквалифицировать на финал Кубка Лиги. Тренера 2Drots удалили за оскорбление судьи
Дмитрий Кузнецов может быть дисквалифицирован на решающие матчи сезона.
Главный тренер 2Drots был удален во время матча 8-го тура Winline Кубка Медиалиги против «Титана» (2:1) за оскорбления арбитра Дмитрия Жилинского.
Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава допустил, что Кузнецова могут дисквалифицировать не только на полуфинал Кубка Лиги, но и на финал.
Сегодня это подтвердил и президент Медиалиги Николай Осипов. Решение будет принято в среду, до матчей 1/4 финала Кубка Лиги.
2Drots напрямую пробились в финал четырех. Полуфиналы и финал Кубка МФЛ пройдут на следующей неделе.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу Any Given Monday
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