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Красный мяч будет во всех матчах плей-офф Кубка Медиалиги, включая финал

Красный мяч будет во всех матчах плей-офф Winline Кубка Медиалиги.

«Красный мяч – это не случайность в игре! Красный мяч – это неотъемлемая часть Медиалиги! Это и есть Медиалига.

Во всех матчах плей-офф Кубка Лиги, а также в финале будет использоваться Красный мяч!» – заявил технический директор Winline Медиалиги.

В плей-офф пятого сезона МФЛ красный мяч использовался в четвертьфинале и полуфинале, а в 1/8 и финале – нет.

Ранее стало известно, что «Газпром Арена» примет финал Кубка Медиалиги 9 ноября. Впервые матч МФЛ пройдет на стадионе «Зенита».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
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