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«Пари НН» и «Амкал» планируют провести товарищеский матч: «Переговоры мы не откладывали в долгий ящик»

«Пари НН» и «Амкал» могут провести товарищеский матч.

«Да, это правда. Мы находились в переговорах с «Амкалом» по поводу такого матча и на данный момент не оставили эту идею. У нас с ними есть единый спонсор или, я бы даже сказал, партнер – «Пари».

Понятно, что благодаря этому мы связаны этой ниточкой друг с другом, поэтому переговоры мы не откладывали в долгий ящик. Если расписание будет позволять и тренерский штаб будет согласен на такой матч, то мы вернемся к этой идее.

Пока не могу сказать точно, к какому периоду времени можно привязать этот матч. Для начала нужно проанализировать расписание обеих команд и переговорить с тренерским штабом, который у нас новый, и только после этого можно будет уже что-то планировать», – сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

«Амкал» напрямую вышел в финал четырех Winline Кубка Медиалиги, заняв первое место по итогам регулярного чемпионата.

«Пари НН» после 12 туров в Мир РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Главная сенсация медиафутбола сейчас – это перерождение «Амкала»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Давид Мелик-Гусейнов
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