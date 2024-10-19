«От пенальти никто не застрахован. Это Медиалига, красный мяч. У «Родины Медиа» все срослось сегодня». Станос о поражении «РМ»

Станос высказался о поражении «Родине Медиа» в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.

– Сегодня был первый матч без Миши. Как готовились к нему?

– Как обычно. Тренера же у нас освобождены. Тренировки проходили в штатном режиме.

Единственное, ребята были больше замотивированы. Пенальти получили из-за того, что в игре слишком все хорошо складывалось.

Ждем возвращения Миши. Думаю, ребята чуть-чуть под успокоятся и не будут ошибаться в не нужный момент. Но я не считаю, что Тала заруинил. По результату – да, но он много сегодня полезного сделал, к нему ноль вопросов.

От пенальти никто не застрахован. Это Медиалига, красный мяч – гол за два. У «Родины Медиа » все срослось сегодня, бывает, – рассказал руководитель Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, 12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

«Родина Медиа» одержала волевую победу над Lit Energy (3:2), отыгравшись с 0:2 в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.