«От пенальти никто не застрахован. Это Медиалига, красный мяч. У «Родины Медиа» все срослось сегодня». Станос о поражении «РМ»
– Сегодня был первый матч без Миши. Как готовились к нему?
– Как обычно. Тренера же у нас освобождены. Тренировки проходили в штатном режиме.
Единственное, ребята были больше замотивированы. Пенальти получили из-за того, что в игре слишком все хорошо складывалось.
Ждем возвращения Миши. Думаю, ребята чуть-чуть под успокоятся и не будут ошибаться в не нужный момент. Но я не считаю, что Тала заруинил. По результату – да, но он много сегодня полезного сделал, к нему ноль вопросов.
От пенальти никто не застрахован. Это Медиалига, красный мяч – гол за два. У «Родины Медиа» все срослось сегодня, бывает, – рассказал руководитель Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Напомним, 12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
«Родина Медиа» одержала волевую победу над Lit Energy (3:2), отыгравшись с 0:2 в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.
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