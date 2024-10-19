«Родина Медиа» играет с Lit Energy в 8-м туре Кубка Медиалиги
«Родина Медиа» встречается с Lit Energy в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 8-й тур
19 октября, суббота
«Родина Медиа» – Lit Energy – 0:0 (первый тайм)
«Родина Медиа»: Клюкин, Бабунашвили, Запрягаев, Мурадов, Макеев, Прокопьев, Мусса, Несговоров, Алекс, Крап, Шакир.
Lit Energy: Сухоносов, Семенов, Спичка, Айрапетян, Хурцидзе, Сулейманов, Хайрулин, Талабко, Морозов, Васиченко, Голятов.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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