«Очень скучаю по тому времени. Но сейчас нам надо выиграть Кубок Надежды». Митяй о перформансах «Эгриси»
Митяй скучает по прошлым сезонам «Эгриси».
– Сейчас игры «Эгриси» все больше превращаются в обычные выходные. Вспоминая предыдущие сезоны МФЛ, вы феерили, были перфомансы, результаты, бронза – насколько сильно скучаешь по этому?
– Очень сильно скучаю по тому времени, тем людям, которые еще были тогда. Сейчас, к сожалению, нужно все усилия направить на победы и играть в футбол.
– Насколько реально все вернуть? Вы были королями перформансов.
– Я обязательно хотел бы к этому вернуться, но нам тупо не хватит бюджета и сил.
– Каким ты видишь будущее «Эгриси»?
– Сейчас нам главное переждать – очень надо выиграть Winline Кубок Надежды. А дальше будем разговаривать, – рассказал продюсер «Эгриси» корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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