«Очень скучаю по тому времени. Но сейчас нам надо выиграть Кубок Надежды». Митяй о перформансах «Эгриси»

Митяй скучает по прошлым сезонам «Эгриси».

– Сейчас игры «Эгриси» все больше превращаются в обычные выходные. Вспоминая предыдущие сезоны МФЛ, вы феерили, были перфомансы, результаты, бронза – насколько сильно скучаешь по этому?

– Очень сильно скучаю по тому времени, тем людям, которые еще были тогда. Сейчас, к сожалению, нужно все усилия направить на победы и играть в футбол.

– Насколько реально все вернуть? Вы были королями перформансов.

– Я обязательно хотел бы к этому вернуться, но нам тупо не хватит бюджета и сил.

– Каким ты видишь будущее «Эгриси»?

– Сейчас нам главное переждать – очень надо выиграть Winline Кубок Надежды. А дальше будем разговаривать, – рассказал продюсер «Эгриси» корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.