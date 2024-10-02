«В последних решениях я вижу жесткую руку». Чепурин о наказаниях в новом сезоне МФЛ

Павел Чепурин считает, что МФЛ становится более принципиальной в наказаниях.

– 3 матча дисквалификации Струну, одна красная как один матч дисквалификации Алексеева. Согласен с этим решением?

– Я переживаю за наших ребят. Мне кажется, что это чересчур суровое наказание, потому что, когда наказывали Кузнецова , ему дали два матча, насколько я помню, дисквалификации. Аргументировали тем, что это чуть ли не 20% от всего турнира, и если переносить на профессиональный футбол, то это 6-7 туров, а это дохрена.

Дисквалификация Струна на три матча по этому турниру, в котором 8 туров – это 38% или 11 туров в 30-матчевом чемпионате. По-моему, это просто конец. Но получилось последовательно – отстранили и Струна, и Володю.

– Может, лига достигла точки кипения, чтобы такое не продолжалось – более жесткие наказания.

– В последних решениях лиги я вижу жесткую руку во многих аспектах – в этой дисквалификации, наказании за отказ во флеш-интервью. Я думаю, будут еще острые моменты, где лига поведет себя принципиально.

Мне кажется, что на этом этапе развития лиги уже пора. Но главное, чтобы для всех все было одинаково. Команды чуть-чуть расслабились по отношению к лиге, – рассказал генеральный менеджер «Эгриси » в интервью корреспонденту Спортса Фирузе Анвари.