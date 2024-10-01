Защитник «Эгриси» Григорьев: «Благодарен Медиалиге, что все стало намного серьезней и мы проходим УМО»

Евгений Григорьев мог завершить карьеру из-за результатов УМО.

«Мы с командой проходили УМО, был уверен в том, что не будет никаких проблем. Прошли всех врачей, и последним оказался кардиолог. Мм не нравилось, как работало сердце, такое было первый раз. То, что я услышал, повергло меня в шок.

Получил недопуск – речь шла о том, чтобы закончить со спортом и вообще с футболом. Приехав домой после УМО, я был в диком нервном срыве, плакал, были истерики. Спасибо большое моей семье, родителям, которые меня поддержали.

Тем же вечером создал чат, добавил туда Антона [Михашенка], Пашу [Чепурина], Ваню [Мозгового] и рассказал про диагноз. Оповестили Диану [врача команды], и Антон начал пробивать у знакомых этот диагноз.

Было написано, что с футболом придется попрощаться раз и навсегда. Команда не знала ни о чем – я пропал. Я попросил Антона сказать, что я приболел.

Нам дали координаты лучшего кардиологического центра России им. Бакулева. Спасибо большое Ване и «Эгриси » за то, что оплатили мои хлопоты. И благодарен kиге за такую возможность – что все стало намного серьезней. Что мы проходим УМО, чтобы не было плохих случаев, не дай бог. Лиге отдельная благодарность за эту идею.

Я поехал с близкими в этот кардиологический центр – мне надо было подтвердить диагноз. Мы сделали повторно обследование, и то, что было написано в диагнозе, просто не подтвердили», – рассказал хавбек «Эгриси ».

Недавно у Евгения Григорьева обнаружили проблемы при прохождении УМО.

Из-за этого он пропустил матч 4-го тура Кубка Надежд им. Отара Кушанашвили.