«Эгриси» сыграет против «Тандем», «Чертаново Медиа» против «Ромы». Расписание 7-го тура Кубка Надежды
Расписание 7-го тура Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
11 октября, пятница
12 октября, суббота
«Чертаново Медиа» – «Рома» – 11:00
13 октября, воскресенье
«Народная Команда» – «Кони» – 20:30
Тур пропускает «СиндЕкат».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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