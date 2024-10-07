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«Эгриси» сыграет против «Тандем», «Чертаново Медиа» против «Ромы». Расписание 7-го тура Кубка Надежды

Расписание 7-го тура Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

11 октября, пятница

«Эгриси» – «Тандем» – 21:00

12 октября, суббота

«Чертаново Медиа» – «Рома» – 11:00

13 октября, воскресенье

«Народная Команда» – «Кони» – 20:30

Тур пропускает «СиндЕкат».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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