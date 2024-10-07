«Надо уважать тех, кто тебя зовет на интервью. Даже если не хочется, нужно переступить через себя». Некит об отказе игроков давать флеш-интервью

Некит высказался об отказе игроков Winline Медиалиги давать флеш-интервью.

– Манна сам выплачивал штраф за отказ давать флеш-интервью?

– Клуб. Мы попросили не пропускать интервью. Медиалига делает крутой продакшн, крутой кейс.

Все наши ребята знают, что к ним много внимания. Если представить, что ты из другой команды, наверняка многие хотят этого внимания. Поэтому не стоит к этому пренебрежительно относиться. Надо уважать тех, кто тебя зовет на интервью. Даже если не хочется, нужно переступить через себя, найти какие-то слова, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов озвучил «список ссыкунов» – в него вошли Тарасов, Дядюн, вся «Народная» и другие. Это люди, которые нарушали регламент в этом сезоне.

За отказ от флеш-интервью предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Если штраф не будет оплачен, то игрока не допустят до следующего матча.