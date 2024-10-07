«Надо уважать тех, кто тебя зовет на интервью. Даже если не хочется, нужно переступить через себя». Некит об отказе игроков давать флеш-интервью
– Манна сам выплачивал штраф за отказ давать флеш-интервью?
– Клуб. Мы попросили не пропускать интервью. Медиалига делает крутой продакшн, крутой кейс.
Все наши ребята знают, что к ним много внимания. Если представить, что ты из другой команды, наверняка многие хотят этого внимания. Поэтому не стоит к этому пренебрежительно относиться. Надо уважать тех, кто тебя зовет на интервью. Даже если не хочется, нужно переступить через себя, найти какие-то слова, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
Ранее президент Медиалиги Николай Осипов озвучил «список ссыкунов» – в него вошли Тарасов, Дядюн, вся «Народная» и другие. Это люди, которые нарушали регламент в этом сезоне.
За отказ от флеш-интервью предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Если штраф не будет оплачен, то игрока не допустят до следующего матча.
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