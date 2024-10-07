«Долг – 10 миллионов. Тайно закладывал машину и возвращался к жене с ребенком». Неизвестные детали о запуске Медиалиги

От президента и звезд лиги.

Новое шоу в медиафутболе – «Чердак». Звезды комьюнити вспоминают важные моменты из истории индустрии.

В первом выпуске – о создании Winline Медиалиги и первом сезоне. Президент лиги Николай Осипов, вратарь «Амкала» Федор Маслов, президент 2Drots Некит и президент «БроукБойз» Райзен рассказали много неизвестных деталей.

● Какая роль в создании лиги была у Сослана Гатагова?

● Какой бюджет был у «БроукБойз»?

● 2Drots сомневались участвовать ли в проекте.

● Как «Амкал» принимал решение об отказе от первого сезона Медиалиги?

● Как договаривались со стадионом ЧМ в Нижнем?

● После первого сезона у Осипова остались долги – пришлось закладывать автомобиль.

Медиалигу придумали из-за дефицита медийных игроков – друг Осипова не нашел амбассадора для банка

«Это было лето 2021 года, перед Московским Кубком Селебрити, – рассказывает Николай Осипов, президент Медиалиги . – Я зализывал постковидные раны, многое из задуманного перестало существовать. Мы очень давно дружим с Сосом [Гатаговым], он тренировал «На Спорте» и был моим проводником в мир медиафутбола.

Знаковым моментом был звонок моего друга. Он бывший баскетболист и после несостоявшейся профессиональной карьеры возглавил в банке «Уралсиб» департамент интеграции продуктов банка в спорт.

Он набрал мне: «Ты человек в футболе, мне нужен амбассадор для продуктов нашего банка». Мы начали перебирать варианты: Кокорин с Мамаевым – не очень приятная репутация, Смолов – паненка на ЧМ, давай, до свидания, Головин – играет в «Монако», но его не узнают в лицо, Миранчуки – как две капли воды похожи друг на друга. Дзюба тоже тогда был, по-моему, в немилости.

На ум пришел медиафутбол: «Есть целая индустрия. Давай мы сделаем турнир, где вы будете партнером. Вы продвинете свой продукт на молодую платежеспособную аудиторию». Он сказал: «Класс».

Мне кажется, тогда возникала потребность в таком турнире, потому что МКС длился один месяц. Оставался большой период, в который можно было играть».

«Амкал» пропустил первый сезон. Решение принималось голосованием в командном чате

Николай Осипов: «Я встречался с Герой [Германом Эль Класико, президентом «Амкала»] тогда раза, наверное, четыре. И до последнего он не отвечал конкретно «да» или «нет». Говорил: «Мы посмотрим здесь, мы посмотрим свой график тут, я поговорю с командой». Эта же история продолжалась и после первого сезона. Решение об участии «Амкала» во втором принимали игроки в командном чате».

Федор Маслов (звезда «Амкала»): «Перед первым сезоном Герман пришел в чат: рассказал, что будет такой турнир, спросил о желании пацанов участвовать. Было несколько человек, кто хотел залетать в этот соревновательный футбол. Я – в их числе.

Было другое время. В год проводился один турнир, а остальное время хотелось всем кайфовать, гонять по городам и получать удовольствие.

Мне хотелось стабильно поиграть в футбол раз в неделю. У нас уже было расписание выездных матчей. Я говорил: «Может попробуем совмещать: ездить в одни даты, а в Медиалиге играть в другие?»

Осипов: «Очень хорошо помню момент, когда Герман сказал «нет». Я дома, разговаривал с ним, и он говорит: «Слушай, сейчас у нас в чате финальное голосование, я к тебе вернусь». Я говорю «давай». Я кладу телефон, стою и просто жду. И буквально через пару минут он перезванивает и говорит: «Мы не идем».

2Drots сомневались, идти ли в Медиалигу. Согласились когда поняли, что сделают сюжет из матча с любым соперником

Некит (президент 2Drots): «Когда мы только должны были встретиться с Осиповым, я Женьку [второму президенту 2Drots] кидаю скрин, где Сос Гатагов пишет: «Ребят, что-то вы пропали, хочу организовать встречу с моим другом. Надо обсудить лигу». У нас была дискуссия: есть смысл в этой лиге, что она из себя представляет?

Была презентация, показали всех участников. И там были «Амкал» и 2Drots, а потом оказалось, что «Амкал» не участвует. И если «Амкал» не участвует, думаешь: «А не ######### (обманывает) ли нас Коля?»

Пишу Женьку: «Амкал» играет ### (хрен) пойми с кем: с врачами, с пожарными – люди смотрят, им это интересно, а у нас главный талант в наших обзорах – раздуть какую-то историю, сделать так, чтобы зрителю было интересно погрузиться в этот матч. Поэтому нам все равно, кто будет участвовать в этой лиге: мы можем зайти в нее как самая популярная команда и писать свою историю. На что мне Женек говорит: «Я с тобой согласен, но тут может быть ###### (хреновый) расклад, если мы будем идти на шестом-седьмом месте, это не будет уже какая-то красивая история. При этом может быть и наоборот».

Пришли к тому, что это в любом случае хорошее ответвление для сюжета канала. Появляется футбольная команда 2Drots, которая участвует в турнире. У меня была чуйка, что надо заходить».

Осипов: «Если делать турнир, то хотя бы с одной из двух флагманских команд. Без них лига не будет успешна. И было понятно, что скорее не будет «Амкала», чем не будет 2Drots. Мне показалось, что мы с парнями практически на второй встрече договорились. После встречи с Жекой и Некитом у меня не было сомнений, что если мы руки пожали, то мы договоримся».

Детали о создании «Броуков»: Райзен хотел уйти из медиафутбола, бюджет – миллион в месяц

Райзен (президент «БроукБойз): «Я уехал из Москвы в Краснодар. Думал, самое время пожить еще в какой-нибудь стране. И собирался ливать из медиафутбола, потому что он был скучным.

Мне набирает в зуме Дмитрий Егоров вместе с Колей [Осиповым]: «Мистер Николай создает лигу. У них освободился слот. Им нужна команда. Не хочешь сделать?» Думаю: «Блин, это интересно». Быстро согласился.

Потом мы с Диманом созвонились. Сразу поняли концепт «Броуков» – футболисты, которых везде хотели, но никогда не брали. Какую-то медийку они имели внутри нашего комьюнити.

Через два взял билеты и приехал в Москву. Мы с Диманом начали на телефон снимать все подряд, создавали команду в лайв-режиме. Для нас начался приятный ад, спали по 3 часа. Каждое действие пропускали через свои руки – от монтажа до набора игроков.

У нас был бюджет – по нынешним меркам на него даже нельзя тренироваться – миллион рублей в месяц. А нужны и поля и прочее. Надо сказать Коле спасибо, потому что часть тренировок мы проводили на «Луче» бесплатно. Коля сразу сказал: «Мы можем максимально помогать не деньгами, а мячиками, инфраструктурой и прочим».

«Амкал» поначалу считали нас своей дочкой, потому что Диман оттуда, у него был хороший коннект с ребятами. Их болельщики поддерживали нас, им казалось, что мы их представители в Медиалиге. Плюс «Амкала» не было в сезоне, нужно было кого-то поддерживать – считали нас антагонистами 2Drots».

Как везли трибуны на домашний стадион Медиалиги: распилили на восемь частей, ГАИ перекрывала дорогу

«Мало, кто знает, откуда на «Луче» [домашнем стадионе Медиалиги в двух первых сезонах] появились трибуны, – рассказывает Николай Осипов . – Мы их купили со старого стадиона «Торпедо». Было очень сложно их привезти. Пришлось распилить трибуны на восемь частей. Перевозили на длинномере – машине с длинным прицепом, которая точно задела бы другие автомобили. Поэтому везли ночью, а ГАИ перекрывала дорогу, по которой следовал длинномер.

На «Луче» мы познакомились с Дэном Безопасность (директором Медиалиги по безопасности – Спортс’’). Владелец «Луча» говорит: «Вам будет сложно без хозяйственника. Возьмите, мальчишка работает здесь, будет вам полезен». Дэн сопровождал и занимался подготовкой транспортировки трибун: присутствовал на их демонтаже на «Торпедо», перевозил их и следил за монтажом».

Регламент Медиалиги начинал писать Сослан Гатагов. Он же посоветовал Кортаву

«С Димой [Кортавой, техническим директором Медиалиги] меня познакомил Сослан Гатагов , – продолжает Николай Осипов . – Понадобился человек, занимающийся регламентом. Потому что в какой-то момент регламент писал сам Сос. Я говорю ему: «Ты человек футбольный, помоги». Он говорит: «Есть Дима Кортава, он работает в ФНЛ. Его занятость позволяет в это включиться». Так я познакомился с Димой, еще даже не лысым, и мы начали в едином ключе заниматься созданием регламента. Он написал регламент за два дня. Мы его допилили под некоторые наши медийные моменты.

Было понятно, что Дима – человек, который возьмет на себя общение с командами. Плюс он занимался судейским корпусом. Ему нужно было найти судей, договориться, одеть, обуть, объяснить правила, донести, что есть камера и микрофон. Рассказать, что это не классический футбол, и будут посылать на ### (хрен), но они не должны это воспринимать буквально.

Дима закрыл огромный пласт работы плюс придумывал новые правила медиафутбола».

Ради аренды стадиона ЧМ в Нижнем Медиалига вышла за пределы бюджета

Осипов: «Полуфиналы в Нижнем – личные договоренности. Дэн Безопасность сыграл очень большую роль. Он же с футбольным прошлым, по молодости играл в «Торпедо». В руководстве «Нижнего» были люди, с которыми он когда-то играл. И мы просто: «Алло-алло, здравствуйте, мы бы хотели» – «Ну окей, приезжайте».

Мы заплатили очень большие деньги, которых, естественно, не было в бюджете. Мы были в дефиците бюджета на 30% по итогам сезона. Брали займы и тратили собственные накопления.

Но для нас было важно сыграть на большом стадионе. Мы же растем. И это был знак качества. Плюс, естественно, вывеска. Мы понимали, что противостояние праймовых 2Drots и «На Спорте» способно собрать, об этом будут говорить. Но была нужна картинка. «Нижний» – потрясающей красоты стадион. Внешне, интерьерно тоже. Город, лето, логистическая доступность. Все совпало».

Некит: «Финал на «ВТБ Арене» – это восклицательный знак, когда весь профессиональный спорт узнал про Медиалигу. Куда ни заходил – все писали про финал Медиалиги, который собрал 10 тысяч человек, собрал ##### (большой) онлайн, где забили через себя. Вообще шикардос. Сценарий сложился как надо – представь финал Art – Basement, пришло бы 300 человек. А так – где-то сидит «Амкал», переживает, что мы ######## (пропустили) такой турнир. Где-то Азамат Мусагалиев сидит и думает: «##### (капец) тут все красиво!»

Осипов: «После финала мне пришло сообщение, неизвестный номер с черным сердечком: «Привет, это Егор Крид». Спасибо огромное, ты подарил моим братишкам такой праздник, это ###### (разнос), нереально» . Я думаю: «Блин, круто!» Такие флешбеки возвращают в прошлое, и ты заново переживаешь эти эмоции».

Первый сезон был убыточным. Чтобы вернуть долг Осипов в тайне от жены заложил машину в ломбард

«Бюджет первого сезона по смете был где-то миллионов шестьдесят, – продолжает Николай Осипов . – Но уже по ходу сезона я понимал, что хочется больше. Появились стадион чемпионата мира, финал на «ВТБ Арене», церемонии награждения, вечеринки до и после.

Та же самая модернизация «Луча» – мы не планировали играть на этом стадионе. Но бюджет сильно сократился. Мы понимали, если мы не вложимся в модернизацию, нам негде будет играть. Тогда появились трибуны, лаунж-зоны, свет, экраны.

Организаторских компетенций не хватало, чтобы правильно оценить и осметить проект. Мы даже рядом не закладывали те цифры, к которым в итоге пришли.

Был момент, мне нужно было отдать долги в 10 часов вечера сегодняшнего дня. Этих денег не было. У нас в семье был автомобиль, на котором я возил ребенка в сад. В 7 вечера я закладывал машину в ломбард, чтобы в 10 вечера отдать долги по сезону. Тайком: берешь ключи, спускаешься в машину, ставишь ее в ломбард, приходишь с довольным ########## (лицом), как будто съездил на встречу. В следующие несколько дней пытаешься найти деньги, чтобы забрать машину, потому что пока жена дома с дочкой и не догадывается, что машины нет. А сына ты возишь на каршеринге, на котором нельзя его возить, кстати. Вот такая была ##### (херня).

С последним большим долгом я рассчитался полгода назад. Я полтора года должен был людям за знакомство с Winline».

Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»

Фото: Winline Медиалига