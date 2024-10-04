РФС уменьшил штрафы для Никита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу 2Drots.

РФС уменьшил штраф хавбеку команды Слону с 250 до 80 тысяч рублей. Он наказан за оскорбительное поведение игрока в отношении соперников после матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «Строгино» (1:0).

Президент клуба Некит должен теперь заплатит не 280, а 155 тысяч рублей. Он наказан за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперников до матча со «Строгино» и за неявку на заседание КДК РФС без уважительной причины.