РФС уменьшил штрафы для Никита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу 2Drots.
РФС уменьшил штраф хавбеку команды Слону с 250 до 80 тысяч рублей. Он наказан за оскорбительное поведение игрока в отношении соперников после матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «Строгино» (1:0).
Президент клуба Некит должен теперь заплатит не 280, а 155 тысяч рублей. Он наказан за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперников до матча со «Строгино» и за неявку на заседание КДК РФС без уважительной причины.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: РФС
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