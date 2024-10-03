Хавбек 2Drots Мартусевич выбыл до конца сезона из-за травмы

Максим Мартусевич пропустит оставшиеся матчи Winline Кубка Медиалиги.

«С болью в сердце спешим вам сообщить, что ввиду травмы Максим Мартусевич выбыл до конца сезона.

Макс, ты обязательно со всем справишься, мы рядом и поможем тебе скорее восстановиться и вернуться на поле», – говорится в сообщении 2Drots.

Мартусевич выступает за 2Drots с 2024 года. Вместе с командой он завоевал серебряные медали Winline Медиалиги .