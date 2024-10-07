  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Хочется больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах». Кортава об идее начинать матчи Медиалиги с 0:1 или 1:0
0

«Хочется больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах». Кортава об идее начинать матчи Медиалиги с 0:1 или 1:0

Дмитрий Кортава высказался о результативности в Winline Медиалиге.

– Начало матчей с 0:1– это не шутка?

– Это не шутка, но не факт, что это будет. Это одна из гипотез, о которой мы подумаем, протестируем и попробуем.

– Почему пришла такая идея?

– Хочется показывать наши главные фишки. Почему мы Медиафутбол. Чем мы отличаемся от профессионального футбола. Хочется дать бой тренерам-тактикам, которые делают все, чтобы сзади все было спокойно, а впереди – как получится. Конечно, мы бьем по рукам и рушим планы тренеров-гиков.

С этим хочется поработать. Мы все-таки про зрелищность, хайлайты, интерес. Не хочется быть полигоном для тренеров, которые делают себе карьеру через оборонительный футбол. Окей, реализуй свои тренерские идеи. Но мы бы хотели, чтобы у нас было больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах.

Лига растет, команды растут. Не такого, что только мы будем в плюсе, а вы – нет. Все получают профит. Одиннадцать человек за линией мяча, тебя невозможно вскрыть – здесь это никому не нужно. Зритель пойдет смотреть РПЛ или Первую лигу, – сказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига рассматривает возможность начинать матчи со счета 0:1 или 1:0 в качестве возможного нововведения в будущих турнирах.

Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
правила
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»
84 октября, 09:15
Осипов намерен убрать драки из МФЛ и серьезно наказывать провинившихся: «У меня жесткая позиция – прекратить эту историю!»
123 сентября, 19:18
«Банка» попросила разрешение заявить на следующий матч Гооге – против его бывшей команды «Родина Медиа»
19 сентября, 11:45
Павел Чепурин: «Если Кортава уйдет, это будет серьезнейшая потеря. А я почти уверен, что уйдет»
9 сентября, 13:27
Осипов рассказал, что Кортава был против перехода Васиченко в Lit Energy: «Это мое решение. Можно пренебрегнуть бумажкой, которая не в состоянии описать многие жизненные ситуации»
9 сентября, 12:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Тандем» платил Блатову зарплату во время болезни: «В конце сентября я начал тренировки с командой. Возможно, даже сыграю в этом сезоне»
сегодня, 10:03
«СиндЕкат» нанес первое поражение «Роме», «Народная» переиграла «Тандем». Результаты 6-го тура Кубка Надежды
вчера, 19:08
«Народная Команда» одержала волевую победу над «Тандемом» в 6-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
вчера, 18:56
«Не согласен, что мы едем на багаже Гатагова. Панов дал жесткий буст, с ним все поменялось». Левшук об уверенной игре «Амкала»
вчера, 16:52
«Амкал» сыграет против «Броуков», 2Drots в пятый раз с Fight Nights. Расписание 7-го тура Кубка Медиалиги
вчера, 16:04
«Амкал» разгромил DMedia в Красногорске, 2Drots обыграли Fight Nights. Результаты 6-го тура Кубка Медиалиги
1вчера, 16:00
Rocket Team взяли реванш у Lotus в 6-м туре Кубка Медиалиги
вчера, 15:51
«Знаю, что могу играть лучше. Это не мой предел». Ефремов о своей форме
вчера, 15:02
«Амкал» забил 7 голов DMedia в Красногорске в 6-м туре Кубка Медиалиги
1вчера, 13:06
«СиндЕкат» нанес первое поражение «Роме» в Кубке Надежды им Отара Кушанашвили
вчера, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
63 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08
Рыбус о прозвище в Медиалиге: «Рыба, акула. Но на футболке будет фамилия, я еще не медийный»
51 октября, 19:47
«Вратарь «Алании» сегодня звезда. Все вытащил». Спиряков о Натабашвили
226 сентября, 20:42
«Если бы забил, была бы фантастика». Вратарь «Амкала» Швагирев о поражении «Алании»
126 сентября, 20:29