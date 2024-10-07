«Хочется больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах». Кортава об идее начинать матчи Медиалиги с 0:1 или 1:0
– Начало матчей с 0:1– это не шутка?
– Это не шутка, но не факт, что это будет. Это одна из гипотез, о которой мы подумаем, протестируем и попробуем.
– Почему пришла такая идея?
– Хочется показывать наши главные фишки. Почему мы Медиафутбол. Чем мы отличаемся от профессионального футбола. Хочется дать бой тренерам-тактикам, которые делают все, чтобы сзади все было спокойно, а впереди – как получится. Конечно, мы бьем по рукам и рушим планы тренеров-гиков.
С этим хочется поработать. Мы все-таки про зрелищность, хайлайты, интерес. Не хочется быть полигоном для тренеров, которые делают себе карьеру через оборонительный футбол. Окей, реализуй свои тренерские идеи. Но мы бы хотели, чтобы у нас было больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах.
Лига растет, команды растут. Не такого, что только мы будем в плюсе, а вы – нет. Все получают профит. Одиннадцать человек за линией мяча, тебя невозможно вскрыть – здесь это никому не нужно. Зритель пойдет смотреть РПЛ или Первую лигу, – сказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига рассматривает возможность начинать матчи со счета 0:1 или 1:0 в качестве возможного нововведения в будущих турнирах.
Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий