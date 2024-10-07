«Хочется больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах». Кортава об идее начинать матчи Медиалиги с 0:1 или 1:0

Дмитрий Кортава высказался о результативности в Winline Медиалиге.

– Начало матчей с 0:1– это не шутка?

– Это не шутка, но не факт, что это будет. Это одна из гипотез, о которой мы подумаем, протестируем и попробуем.

– Почему пришла такая идея?

– Хочется показывать наши главные фишки. Почему мы Медиафутбол. Чем мы отличаемся от профессионального футбола. Хочется дать бой тренерам-тактикам, которые делают все, чтобы сзади все было спокойно, а впереди – как получится. Конечно, мы бьем по рукам и рушим планы тренеров-гиков.

С этим хочется поработать. Мы все-таки про зрелищность, хайлайты, интерес. Не хочется быть полигоном для тренеров, которые делают себе карьеру через оборонительный футбол. Окей, реализуй свои тренерские идеи. Но мы бы хотели, чтобы у нас было больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах.

Лига растет, команды растут. Не такого, что только мы будем в плюсе, а вы – нет. Все получают профит. Одиннадцать человек за линией мяча, тебя невозможно вскрыть – здесь это никому не нужно. Зритель пойдет смотреть РПЛ или Первую лигу, – сказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига рассматривает возможность начинать матчи со счета 0:1 или 1:0 в качестве возможного нововведения в будущих турнирах.

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