Павел Чепурин: «Если Кортава уйдет, это будет серьезнейшая потеря. А я почти уверен, что уйдет»
Павел Чепурин считает, что Дмитрий Кортава покинет Winline Медиалигу
Президент МФЛ Николай Осипов заявил, что Кортава был против перехода Рената Васиченко из СКА в Lit Energy вне окна дозаявок.
Тем не менее Осипов принял решение разрешить нападающему присоединиться к команде Михаила Литвина. Вчера Ренат дебютировал за Lit Energy и забил в ворота FC DMedia (4:1).
«Думаю, Диме Кортаве будет сложно смириться с такой позицией и таким решением. Если он уйдет, это будет серьезнейшая потеря. А я почти уверен, что уйдет», – написал вратарь «Эгриси» и комментатор Медиалиги.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Павла Чепурина
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