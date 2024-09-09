Павел Чепурин: «Если Кортава уйдет, это будет серьезнейшая потеря. А я почти уверен, что уйдет»

Павел Чепурин считает, что Дмитрий Кортава покинет Winline Медиалигу

Президент МФЛ Николай Осипов заявил , что Кортава был против перехода Рената Васиченко из СКА в Lit Energy вне окна дозаявок.

Тем не менее Осипов принял решение разрешить нападающему присоединиться к команде Михаила Литвина . Вчера Ренат дебютировал за Lit Energy и забил в ворота FC DMedia (4:1).

«Думаю, Диме Кортаве будет сложно смириться с такой позицией и таким решением. Если он уйдет, это будет серьезнейшая потеря. А я почти уверен, что уйдет», – написал вратарь «Эгриси » и комментатор Медиалиги .