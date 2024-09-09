Осипов рассказал, что Кортава был против перехода Васиченко в Lit Energy: «Это мое решение. Можно пренебрегнуть бумажкой, которая не в состоянии описать многие жизненные ситуации»
На прошлой неделе нападающий покинул СКА после скандального пари с Михаилом Литвиным и присоединился к Lit Energy, несмотря на то, что трансферное окно в Кубке Лиги в настоящий момент закрыто.
«Дима [Кортава] до сих пор стоит на своем, он считает, что подобные нарушения регламента недопустимы. Но это мое решение, моя ответственность. Дима бдит историю с регламентом – профессиональным, как ему кажется. В лиге многое было сделано не без него, но не только с ним.
Я считаю себя абсолютно правым. Иногда можно пренебрегнуть бумажкой, которая не в состоянии описать многие жизненные ситуации. Мы каждый сезон дополняем регламент.
Если предположить, что другой работодатель Кортавы Наиль Измайлов, руководитель ФНЛ, завтра примет решение, которое будет идти вразрез с Димой, он уйдет? Я не позволяю себя шантажировать или делать ультиматумы. Позицию Димы я не воспринимаю как шантаж. Он отстаивает свою позицию и имеет на это полное право», – сказал президент Winline Медиалиги.
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