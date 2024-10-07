«Тандем» платил Блатову зарплату во время болезни: «В конце сентября я начал тренировки с командой. Возможно, даже сыграю в этом сезоне»

Виктор Блатов рассказал о восстановлении после ботулизма.

В июне в России произошла крупнейшая за 30 лет вспышка заражения ботулизмом – отравлением ботулотоксином, опасное поражением нервной системы. Среди пострадавших оказался звезда медиафутбола и нападающий клуба «Тандем» Виктор Блатов . Он пролежал в больнице 10 дней и восстанавливался больше трех месяцев.

«Пока я лежал в больнице, команда поддерживала меня. На матч с Fight Nights вышли с плакатом: «Витя Блатов, мы с тобой!» Федя Дворников посвятил мне гол, сказав в камеру: «Витя, мы ждем тебя, выздоравливай».

«Тандем» все 3,5 месяца платил зарплату. После выписки мы пообщались с президентом клуба Сашей Кобылянским, он пообещал: «Вообще не парься, мы ждем тебя. Восстанавливайся сколько нужно и за деньги не волнуйся». Большое спасибо моему «Тандему», руководству и всем пацанам.

Я уже несколько раз играл в футбол с папой и его друзьями. Было тяжело, ноги будто по колено в песке. Мозг отдает команду, а ноги не выполняют, потому что нервные связи нарушены. Поначалу мог вести мяч и упасть на колени. Но с каждым разом получалось лучше.

В конце сентября я начал тренировки с командой, хотя было страшно показаться слабым: до болезни я забивал, отдавал передачи, а сейчас приду полуразвалившимся толстячком? Пока что очень тяжело, ноги еще не те. Но пацаны и тренерский штаб поддерживают. Возможно, даже сыграю в этом сезоне.

Из произошедшего я вынес позитив – хорошо, что из моего окружения заболел я, а не тот, кто физически слабее. Они могли бы и не выжить. Еще я удивился, сколько людей готовы мне помогать: связаться с главврачом, выяснить, какие лекарства лучше. В своих близких я и не сомневался, но удивился, что помогали незнакомые. В такие моменты понимаешь, что в мире много хороших людей, готовых помочь даже в ущерб своим делам», – рассказал нападающий «Тандема » Спортсу’‘.

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