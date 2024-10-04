«Три часа повторял: ###### ботулизму». Звезда Медиалиги чуть не умер из-за салата с фасолью

Монолог Виктора Блатова.

В июне в России произошла крупнейшая за 30 лет вспышка заражения ботулизмом – отравлением ботулотоксином, опасное поражением нервной системы. Зафиксировали 417 случаев в Москве, Казани и Нижегородской области, два из них закончились летальным исходом. Причиной стал заказанный в быстрой доставке еды лобио – салат с фасолью.

Среди пострадавших оказался звезда медиафутбола и нападающий клуба «Тандем» Виктор Блатов. Он пролежал в больнице 10 дней и восстанавливался больше трех месяцев. Илья Ковалев поговорил с Блатовым и узнал детали о болезни.

● Прежде чем получить верный диагноз, Блатов обошел четырех врачей и потратил 100 тысяч рублей.

● Виктор дошел до опасного состояния: не мог глотать еду и воду, грозило подключение к ИВЛ.

● Во время восстановления врачи запретили уставать – это могло усугубить болезнь.

● Переболев ботулизмом, Блатов набрал 15 кг – врач советовала побольше есть, чтобы победить яд.

Врачи долго не давали верный диагноз (подозревали опухоль мозга и проблемы с шеей). Помогли медбрат в частной клинике и СМС от доставки еды

Это было 12 июня, в среду. Ко мне пришел друг и предложил заказать фастфуд. Я отказался – в воскресенье была игра с Fight Nights, я не хотел ничего тяжелого. Заказал лобио и курицу на гриле. Поел и ничего не заметил. Фишка ботулизма в том, что вкус и цвет зараженного продукта не меняются.

Я потренировался с «Тандемом» и только на следующий день, ближе к вечеру, почувствовал первый симптом: жестко двоилось в глазах. Сейчас я понимаю – плохо, что не было тошноты или диареи. Яд копился в организме. Через день я уже не мог ровно ходить.

В пятницу обратился к офтальмологу. Мне проверили зрение – сказали, что все хорошо. Я все равно поехал на тренировку: подумал, что пропотею и все пройдет. На пробежке президент «Тандема» Саня Кобылянский пнул мне мяч, а покатилось три.

В субботу я был у невролога. Подозревали микроинсульт и опухоль в головном мозге, но МРТ опровергло. Сказали, что у меня подвинулся хрусталик, отвечающий за координацию движений.

В воскресенье в той же клинике нашли проблемы с сосудами шеи: сказали, что кровь к мозгу поступает плохо и надо сходить к остеопату. Он помассирует и все восстановится за 3-4 сеанса. Пообещали скидку в 20%, если закину деньги на депозит, с которого будут оплачиваться процедуры. До сих пор пытаюсь вернуть эти деньги.

Мне делали анализ крови, но особенность ботулизма в том, что его можно обнаружить только специальным анализом (его мне сделали позже, в инфекционной больнице).

В воскресенье мне стало тяжело открывать глаза и глотать еду, проходила только вода. Ботокс подействовал. Девушки его колют себе, чтобы не было морщин, а у меня ботулотоксин заполнял органы.

С каждым днем мне становилось хуже, а диагноза по-прежнему не было. Я собирался ложиться в частную клинику на полное обследование. Мама позвонила записать меня, медбрат попросил описать симптомы и сказал: «Очень похоже на ботулизм».

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Мы поехали домой собирать вещи в больницу. В этот момент пришло СМС от сервиса доставки еды: у некоторых клиентов, которые заказывали лобио, есть признаки ботулизма. Мы вызвали скорую, меня отвезли в инфекционку.

К этому моменту я прошел офтальмолога, двух неврологов и остеопата. Потратил около 100 тысяч рублей.

Блатов был близок к подключению к ИВЛ. В решающий день думал о смерти и уговаривал организм бороться за жизнь

Меня положили в инфекционное отделение 16 июня. Я уже не мог есть, с трудом пил. Ходил очень неровно, как будто очень пьяный: тело несло то вправо, то влево, а в глазах двоилось. До больницы мама, девушка и ее мама страховали меня, чтобы не упал. От скорой до приемного отделения меня везли на инвалидном кресле.

Врачи долго думали вводить антидот или нет: он в дефиците, очень аллергенный, плюс прошло больше четырех суток (его вводят в течение 72 часов). Начали с небольшой дозы: организм отреагировал нормально, и на следующий день антидот ввели полностью.

В первый день в больнице я смотрел четвертьфинал Медиалиги «Тандем» – Fight Nights. Слушал с закрытыми глазами и переживал: «Блин, я бы сейчас помог». До отравления я был на пике формы, вылечился от всех травм. Но потом гораздо меньше думал о футболе и больше о том, как выжить.

18 июня мне поставили зонд в нос, через него я питался. Через большой шприц вливали по 200 миллилитров белковой смеси. Единственное, что я мог глотать – это слюна. Воду получал только через капельницу.

Инфекционное отделение закрыто, посещения запрещены. Я думал – слава Богу: скучал по родным, но не хотел, чтобы меня видели в таком состоянии.

19 июня, в среду, был апофеоз – мое худшее состояние, я был в шаге от подключения к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких). Лежал и ничего не мог делать. Раз в час созванивался с мамой, папой и девушкой. В остальное время лежал с закрытыми глазами. Помню, что в 11 утра созвонился с мамой, в 12 – с девушкой. До обхода врача оставался час. Начали закрадываться неприятные мысли, что вообще могу не дотянуть до обхода. Эмоции нахлынули.

Врач на обходе сказала, что это решающий день: он покажет, нужно ли подключать к ИВЛ. На вечернем обходе врач объяснила, что если к утру ухудшений не будет, то обойдемся без ИВЛ. Я в жизни себя так не мотивировал. Говорил организму, что надо побороться, сделать все, чтобы не сесть на ИВЛ. Понимал: врачи бессильны, организм должен дать бой. Часа три про себя повторял: «##### (конец) ботулизму». Звучит смешно, но что еще я мог сделать, лежа на кровати?

В четверг я проснулся и понял, что хуже не стало. Главврач спросила про самочувствие. «Могу дышать и глотать слюну» – «Мы вышли на плато. Если бы стало хуже, ты бы плохо дышал».

22 июня из носа вытащили зонд. Я снова почувствовал себя человеком, впервые за 6 дней сам попил воды. Было очень вкусно. Это как после супертяжелых сборов: можно чуть-чуть расслабиться и выпить пива. Но тот глоток воды был в два раза кайфовее.

Мышцы лица не работали, не получалось даже прополоскать рот: вода сразу вытекала, чуть коснувшись языка. К этому моменту я не пил 3-4 дня. Сухость во рту была нереальная, губы потрескались. Желаю каждому, кто это читает, никогда не испытать такого.

После болезни Блатов не мог почистить зубы и побриться. Набрал 15 кг: врачи советовали много есть, чтобы победить яд

В больнице меня обнадежили: все утраченные функции восстановятся на 100%. Это очень обрадовало и замотивировало. 25 июня, на десятый день после госпитализации, меня выписали.

Первое время было тяжело глотать, как будто в горле не было места. Я ел супы-пюре – в жизни не видел, чтобы продукты были настолько жидкими.

Сохранялись и неприятные мелочи: было тяжело жевать, уставала челюсть, не мог чистить зубы – рука не двигалась как надо и быстро уставала. Месяц не брился, потому что боялся порезаться. Ходил с кошмарной бородой.

Через неделю после выписки я пошел к неврологу, который специализируется на ботулизме. Она рассказала, что спортом можно будет заниматься через три-три с половиной месяца. Было обидно – думал, справлюсь быстрее. Но понимал, что мне повезло, я избежал ИВЛ. После него я бы восстанавливался около года.

Невролог посоветовала много есть. В организме яд – чтобы он меньше влиял на органы, нужно много энергии. Я ел все, что люблю: сладкие сырки, киндеры, йогурты, творожки. Быстрые углеводы быстро всасываются в организм и дают энергию. Заточил вкусненького, и яд взаимодействует с продуктами, а не органами.

Есть разрешили сколько влезет, но алкоголь запретили. Его попадание в организм очень сильно влияет на нервную систему и увеличивает сроки восстановления. Впервые выпил в сентябре, на свадьбе у друга.

До больницы я весил 88 килограмм, после выписки похудел до 80. Но сейчас вешу около 95. Я очень расстроен, теперь мучаюсь с диетами. К сожалению, у меня генетическая предрасположенность к набору веса. За три месяца набрал с 80 до 95. Но это хорошо – значит, организм восстановился. Теперь просыпаюсь – белковая яичница или скрэмбл, кофеек и работать.

Я продолжаю пользоваться доставками. И фасоль ел, заказывал в кафе английский завтрак. Теперь фасоль – повод для шуток. Недавно смотрели с девушкой шоу «Звезды в Африке», и там Фил Воронин (комик, бывший одноклубник Блатова по «Амкалу» – Спортс’’) сказал: «Я не люблю фасоль, я ее опасаюсь». Я ему написал: «Фил, а почему ты опасаешься фасоли, из-за меня?» – «Это один из поводов». Посмеялись.

Врач запретил Блатову уставать. Большую часть дня занимали «Доктор Хаус» и Counter-Strike

Мой спорт начался с прогулок. Сначала я обходил вокруг дома: тратил по 5-7 минут, но после первого раза устал так, будто отпахал трехчасовую тренировку. Постепенно прогулки становились дольше. Потом начал ходить к своему тренеру-реабилитологу: в основном занимался растяжкой, чтобы мышцы совсем не атрофировались.

Мне хотелось нагрузить себя физически, чтобы быстрее набрать форму. Но врач сказала, что нельзя уставать – это только увеличит сроки восстановления. Когда устаешь, нервы медленнее восстанавливаются.

Первые два месяца после выписки жил в ритме дедушки в санатории: вкусно и много кушал, много пил, гулял и дышал свежим воздухом. Но как только уставал – сразу возвращался домой на диван. Появилось много свободного времени. Распорядок дня был таким: проснулся, посмотрел несколько серий «Доктора Хауса», перекусил, посмотрел еще. Когда со зрением стало получше, начал играть в Counter-Strike с друзьями. Хотя первое время было очень тяжело реагировать. Начал стримить, провел где-то 15 трансляций.

Мне объяснили, что функции восстановятся в обратном порядке. Зрение пострадало первым, поэтому когда оно стало лучше, это означало, что все функции хотя бы частично восстановлены.

К обычной жизни я вернулся в начале сентября. Мне снова легко ходить, кушать, болтать, не уставать. Осталось восстановить спортивную форму. Когда я первый раз пробежался, организм был в шоке: «Офигеть! Мы теперь и так можем?» Когда впервые потрогал мяч, было ощущение, будто увидел старинного друга. Эти моменты вызывали выброс эндорфинов – появлялось желание вернуться в прежнюю форму и снова кайфовать от футбола.

Клуб поддерживал Блатова: платил зарплату во время болезни и восстановления, одноклубник посвятил гол

Пока я лежал в больнице, команда поддерживала меня. На матч с Fight Nights вышли с плакатом: «Витя Блатов, мы с тобой!» Федя Дворников посвятил мне гол, сказав в камеру: «Витя, мы ждем тебя, выздоравливай».

«Тандем» все 3,5 месяца платил зарплату. После выписки мы пообщались с президентом клуба Сашей Кобылянским, он пообещал: «Вообще не парься, мы ждем тебя. Восстанавливайся сколько нужно и за деньги не волнуйся». Большое спасибо моему «Тандему», руководству и всем пацанам.

Я уже несколько раз играл в футбол с папой и его друзьями. Было тяжело, ноги будто по колено в песке. Мозг отдает команду, а ноги не выполняют, потому что нервные связи нарушены. Поначалу мог вести мяч и упасть на колени. Но с каждым разом получалось лучше.

В конце сентября я начал тренировки с командой, хотя было страшно показаться слабым: до болезни я забивал, отдавал передачи, а сейчас приду полуразвалившимся толстячком? Пока что очень тяжело, ноги еще не те. Но пацаны и тренерский штаб поддерживают. Возможно, даже сыграю в этом сезоне.

Из произошедшего я вынес позитив – хорошо, что из моего окружения заболел я, а не тот, кто физически слабее. Они могли бы и не выжить. Еще я удивился, сколько людей готовы мне помогать: связаться с главврачом, выяснить, какие лекарства лучше. В своих близких я и не сомневался, но удивился, что помогали незнакомые. В такие моменты понимаешь, что в мире много хороших людей, готовых помочь даже в ущерб своим делам.

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Фото: Winline Медиалига , личный архив Виктора Блатова.