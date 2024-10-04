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  • «Я был в шаге от ИВЛ. Закрадывались мысли, что вообще не дотяну до обхода. Говорил организму, что надо побороться». Блатов о борьбе с ботулизмом
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«Я был в шаге от ИВЛ. Закрадывались мысли, что вообще не дотяну до обхода. Говорил организму, что надо побороться». Блатов о борьбе с ботулизмом

Виктор Блатов рассказал о борьбе с ботулизмом .

В июне в России произошла крупнейшая за 30 лет вспышка заражения ботулизмом. Зафиксировали 417 случаев в Москве, Казани и Нижегородской области, два из них закончились летальным исходом. Причина – заказанный в доставке лобио. Среди пострадавших оказался медиафутбольного «Тандем» Виктор Блатов.

«19 июня, в среду, был апофеоз – мое худшее состояние, я был в шаге от подключения к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких). Лежал и ничего не мог делать. Раз в час созванивался с мамой, папой и девушкой. В остальное время лежал с закрытыми глазами. Помню, что в 11 утра созвонился с мамой, в 12 – с девушкой. До обхода врача оставался час. Начали закрадываться неприятные мысли, что вообще могу не дотянуть до обхода. Эмоции нахлынули.

Врач на обходе сказала, что это решающий день: он покажет, нужно ли подключать к ИВЛ. На вечернем обходе врач объяснила, что если к утру ухудшений не будет, то обойдемся без ИВЛ. Я в жизни себя так не мотивировал. Говорил организму, что надо побороться, сделать все, чтобы не сесть на ИВЛ. Понимал: врачи бессильны, организм должен дать бой. Часа три про себя повторял: «##### (конец) ботулизму». Звучит смешно, но что еще я мог сделать, лежа на кровати?

В четверг я проснулся и понял, что хуже не стало. Главврач спросила про самочувствие. «Могу дышать и глотать слюну» – «Мы вышли на плато. Если бы стало хуже, ты бы плохо дышал», – рассказал Блатов Спортсу’‘.

«Три часа повторял: ###### ботулизму». Звезда Медиалиги чуть не умер из-за салата с фасолью 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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