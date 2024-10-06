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  • «Врач посоветовала много есть – в организме яд, нужно много энергии. После выписки набрал с 80 до 95 кг. Мучаюсь с диетами». Блатов о восстановлении
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«Врач посоветовала много есть – в организме яд, нужно много энергии. После выписки набрал с 80 до 95 кг. Мучаюсь с диетами». Блатов о восстановлении

Виктор Блатов рассказал о восстановлении после ботулизма.

«Невролог посоветовала много есть. В организме яд – чтобы он меньше влиял на органы, нужно много энергии. Я ел все, что люблю: сладкие сырки, киндеры, йогурты, творожки. Быстрые углеводы быстро всасываются в организм и дают энергию. Заточил вкусненького, и яд взаимодействует с продуктами, а не органами.

Есть разрешили сколько влезет, но алкоголь запретили. Его попадание в организм очень сильно влияет на нервную систему и увеличивает сроки восстановления. Впервые выпил в сентябре, на свадьбе у друга.

До больницы я весил 88 килограмм, после выписки похудел до 80. Но сейчас вешу около 95. Я очень расстроен, теперь мучаюсь с диетами. К сожалению, у меня генетическая предрасположенность к набору веса. За три месяца набрал с 80 до 95. Но это хорошо – значит, организм восстановился. Теперь просыпаюсь – белковая яичница или скрэмбл, кофеек и работать.

Я продолжаю пользоваться доставками. И фасоль ел, заказывал в кафе английский завтрак. Теперь фасоль – повод для шуток. Недавно смотрели с девушкой шоу «Звезды в Африке», и там Фил Воронин сказал: «Я не люблю фасоль, я ее опасаюсь». Я ему написал: «Фил, а почему ты опасаешься фасоли, из-за меня?» – «Это один из поводов». Посмеялись», – рассказал нападающий «Тандема».

«Три часа повторял: ###### ботулизму». Звезда Медиалиги чуть не умер из-за салата с фасолью

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЗдоровье
logoВиктор Блатов
logoWinline Медиалига
logoФил Воронин
logoФК Тандем
Кубок Надежды МФЛ
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