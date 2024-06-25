Блатов выписан из больницы. У него был выявлен ботулизм

Форварда «Тандема» Виктора Блатова выписали из больницы.

«Это мой первый выход из инфекционного отделения. Впереди восстановление всех функций организма на 100%.

Всех, кто писал, звонил и переживал, очень сильно благодарю, вы мне помогали это пережить», – написал игрок.

провел в больнице больше недели, у него был диагностирован ботулизм.

На прошлой неделе в Москве произошла вспышка ботулизма. Позже появилась информация о случаях заражения в других регионах: в Подмосковье, Нижегородской области и Казани.

По последним данным, в больницах находятся более 300 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу салат «Лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». По данным , причиной массового заражения стала фасоль. Следственный комитет возбудил уголовное дело, под домашний арест отправлены три фигуранта, еще один пробудет в СИЗО до 15 августа.