Старостин перешел в «Банку» на правах аренды

Антон Старостин перешел из «Амкала» в «Банку».

Форвард будет выступать за вторую команду «Амкала » на правах аренды.

В Winline Кубке Медиалиги Антон провел 2 матча, в которых не отличился голевыми действиями.

Старостин – лучший бомбардир четвертого сезона Медиалии.

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