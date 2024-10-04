Старостин перешел в «Банку» на правах аренды
Антон Старостин перешел из «Амкала» в «Банку».
Форвард будет выступать за вторую команду «Амкала» на правах аренды.
В Winline Кубке Медиалиги Антон провел 2 матча, в которых не отличился голевыми действиями.
Старостин – лучший бомбардир четвертого сезона Медиалии.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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