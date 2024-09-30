«Катастрофическое падение интереса к играм». Радимов предложил жеребьевку оставшихся туров Кубка Лиги
Расписание формируется по итогам каждого тура в зависимости от позиций клубов в турнирной таблице. «Чисто Питер» дважды подряд играл со СКА, а 2Drots и Fight Nights в следующем туре встретятся в четвертый раз за сезон.
«Уже очевидно, что текущий формат и календарь Медиалиги можно охарактеризовать фразой «Хотели как лучше, а получилось…»
Как задумка это выглядело неплохо, но когда мы дважды подряд играем со СКА, а 2Drots c Fight Nights и вовсе проводят три игры из пяти, все понимают, что это провал и катастрофическое падение интереса к играм.
Но раз уж тут Медиалига, я предлагаю поступить медийно. На оставшиеся матчи просто провести жеребьевку, предварительно переговорив со всеми руководителями команд. Для меня это оптимальное решение!» – заявил спортивный директор «ЧП».
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