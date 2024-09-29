«Это гиперинтересный кейс». Кортава о четырех матчах 2Drots – Fight Nights
Дмитрий Кортава высказался о четвертом матче 2D – FN в шести турах .
«2Drots – Fight Nights, четвертый матч! Ваши мысли понятны! Но!
Давайте посмотрим под другим углом:
ёУникальная возможность посмотреть супер-серию (которую, кст можно классно обыграть, а не ядом исходить!) внутри уникального формата и уникального вида спорта!
Это гиперинтересный кейс с точки зрения спорта и развития команд (2Drots и Fight Nighs).
Тренерам надо находить новую мотивацию, эмоцию, новые тактические и индивидуальные ходы!
Это плей-офф внутри регулярки!» – написал технический директор Winline Медиалиги.
2Drots встретятся с Fight Nights в четвертый раз за сезон. Это стало возможно из-за победы «Амкала» над Lit Energy в 5-м туре Winline Кубка Лиги.
В МФЛ 2Drots и Fight Nights играли 4 раза. Из них 3 победы 2Drots и 1 Fight Nights.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
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