«Это гиперинтересный кейс». Кортава о четырех матчах 2Drots – Fight Nights

Дмитрий Кортава высказался о четвертом матче 2D – FN в шести турах .

«2Drots – Fight Nights , четвертый матч! Ваши мысли понятны! Но!

Давайте посмотрим под другим углом:

ёУникальная возможность посмотреть супер-серию (которую, кст можно классно обыграть, а не ядом исходить!) внутри уникального формата и уникального вида спорта!

Это гиперинтересный кейс с точки зрения спорта и развития команд (2Drots и Fight Nighs).

Тренерам надо находить новую мотивацию, эмоцию, новые тактические и индивидуальные ходы!

Это плей-офф внутри регулярки!» – написал технический директор Winline Медиалиги.

2Drots встретятся с Fight Nights в четвертый раз за сезон. Это стало возможно из-за победы «Амкала» над Lit Energy в 5-м туре Winline Кубка Лиги.

В МФЛ 2Drots и Fight Nights играли 4 раза. Из них 3 победы 2Drots и 1 Fight Nights.