Осипов отреагировал на критику календаря: «Я не дурак и понимаю, что черная икра надоест, если есть ее каждый день. Но до конца сезона рано судить»

Николай Осипов ответил на критику расписания Winline Кубка Медиалиги.

Расписание формируется по итогам каждого тура в зависимости от расположения команд в турнирной таблице. Из-за специфики календаря 2Drots и Fight Nights в 6-м туре встретятся в четвертый раз за сезон.

– Многие жалуются на то, как формируется расписание Winline Кубка Лиги…

– Расписание составляется по озвученному нами алгоритму. Мы думали, что это будет интересная система, но, пока сезон не закончился, рано говорить, хорошо или плохо, что 2Drots и Fight Nights столько раз играли друг с другом.

– Как раз и говорили, что повторений будет мало…

– Когда «Броуки » играют с «Десяткой » два раза, от этого выигрывают все, ведь это конкурентные, интересные матчи.

Мы стремились к тому, чтобы больших матчей было много. Не всегда все получается так, как задумываешь, но, повторюсь, цыплят по осени считают.

Конечно, хотелось, чтобы команды сыграли друг с другом один-два раза. Я тоже не дурак и понимаю, что если каждый день есть черную икру, она надоест, – сказал президент Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’‘ Екатерине Бурделовой.