Сослан Гатагов – главный тренер Lotus

Сослан Гатагов возглавил Lotus.

Весь бывший тренерский штаб «Амкала » теперь тренирует команду Bahh Tee.

Вчера Lotus уволил главрного тенера Ахмада Нарзиева, который возглавлял команду с начала ее создания.

После 5-го сезона Winline Медиалиги Сослан Гатагов покинул «Амкал» и до сих пор оставался без клуба.