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Сослан Гатагов – главный тренер Lotus

Сослан Гатагов возглавил Lotus.

Весь бывший тренерский штаб «Амкала» теперь тренирует команду Bahh Tee.

Вчера Lotus уволил главрного тенера Ахмада Нарзиева, который возглавлял команду с начала ее создания.

После 5-го сезона Winline Медиалиги Сослан Гатагов покинул «Амкал» и до сих пор оставался без клуба.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Lotus
logoСослан Гатагов
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoLotus
Bahh Tee
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