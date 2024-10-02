Сослан Гатагов – главный тренер Lotus
Сослан Гатагов возглавил Lotus.
Весь бывший тренерский штаб «Амкала» теперь тренирует команду Bahh Tee.
Вчера Lotus уволил главрного тенера Ахмада Нарзиева, который возглавлял команду с начала ее создания.
После 5-го сезона Winline Медиалиги Сослан Гатагов покинул «Амкал» и до сих пор оставался без клуба.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Lotus
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