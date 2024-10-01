Нарзиев покинул Lotus. Его место может занять Сослан Гатагов
Lotus объявил об уходе тренерского штаба.
Lotus попрощался с тренерским штабом во главе с Ахмадом Нарзиевым.
Иван Карпов сообщает, что клуб может возглавить Сослан Гатагов.
Нарзиев был главным тренером Lotus с начала 2024-го года.
Сослан Гатагов в данный момент находится без клуба.
Lotus – медиафутбольная команда рэпера Bahh Tee. После 5-го тура клуб нахолится на 10-м месте в турнирной таблице.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Lotus
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