Нарзиев покинул Lotus. Его место может занять Сослан Гатагов

Lotus объявил об уходе тренерского штаба.

Lotus попрощался с тренерским штабом во главе с Ахмадом Нарзиевым.

Иван Карпов сообщает, что клуб может возглавить Сослан Гатагов .

Нарзиев был главным тренером Lotus с начала 2024-го года.

Сослан Гатагов в данный момент находится без клуба.

Lotus – медиафутбольная команда рэпера Bahh Tee. После 5-го тура клуб нахолится на 10-м месте в турнирной таблице.