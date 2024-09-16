«Поступок Маврина гораздо грязнее». Lotus потребовал дисквалификацию для хавбека «Амкала», если лига не отменит красную Дехтеру

Lotus намерен добиться дисквалификации Дехтера.

Полузащитник получил красную карточку за показанный средний палец в матче 3-го тура Winline Кубка Медиалиги против «Амкала» (1:2).

«Обращаемся к руководству лиги с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации Дехтера за средний палец, либо ввести аналогичные санкции в отношении Маврина»

Аргументы:

– это тот же средний палец, без разницы, что он прикрыт;

– зная контекст, сомнений в том, какой смысл закладывал в это Маврин, нет;

– Дехтер сделал это возле трибуны СВОЕЙ команды, это был всплеск эмоций от пропущенного мяча, а не конкретное обращение к кому-то;

– Маврин делал это на камеру перед трибуной чужой команды, конкретно адресуя свой жест чужой команде;

– с точки зрения влияния на игру – оба инцидента произошли в неигровое время: Дехтер – во время остановки матча, Маврин – сразу после матча;

– поступок Маврина гораздо грязнее, он сделал это умышленно, целенаправленно, придя с камерами к чужой трибуне.

Мы убеждены в том, что показ среднего пальца является гораздо меньшим оскорблением, чем открытые маты в адрес друг друга или судей во время матчей, но не оспариваем регламент и правила лиги: за одно наказывают, за другое нет – мы с этим согласны.

Мы потеряли важного игрока на тайм, играли вдесятером, и отмена дисквалификации Дехтера не вернет нам победу, о которой мы мечтали, которая была так близка – мы согласны и с этим.

Но выборочное наказание, неравенство людей перед законом – это то, с чем никто не должен соглашаться.

С точки зрения регламента мы должны требовать исключительно одного исхода – дисквалификации Маврина. Но это медиафутбол, мы хотим сделать шоу, а наличие обоих этих игроков (Дехтера и Маврина ) – это будет очень медийно. Поэтому мы просим позволить Дехтеру отыграть реванш с «Амкалом» . А если нет, то пусть не играет и Маврин – все справедливо», – говорится в заявлении Lotus.