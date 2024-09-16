Маврин ответил Bahh Tee и Lotus: «Вы превращаетесь в быдло-команду!»
Василий Маврин отреагировал на требование Lotus о дисквалификации.
Lotus потребовал дисквалификацию для хавбека «Амкала», если лига не отменит красную карточку Дехтеру.
«Бахти, обращаюсь конкретно к тебе!
Мы с тобой же пообщались лично, я тебе рассказал ситуацию от а до я! И ты сказал, что был не в контексте момента! Но при этом до нашего диалога наговорил кучу всего в интервью СМИ.
Ваша полемика, лживая и двуличная, напоминают других людей в комьюнити… Я могу обосновать любые жесты и слова, что в целом и сделал (при игроке твоей команды) на парковке!
Я второй день не хожу после игры, но ваше нытье заставляет меня выйти на матч и повторить то, что было в прошлом туре!
P.S. Вы же были на респекте, а превращаетесь быдло-команду!» – написал полузащитник «Амкала».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
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