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Маврин ответил Bahh Tee и Lotus: «Вы превращаетесь в быдло-команду!»

Василий Маврин отреагировал на требование Lotus о дисквалификации.

Lotus потребовал дисквалификацию для хавбека «Амкала», если лига не отменит красную карточку Дехтеру.

«Бахти, обращаюсь конкретно к тебе!

Мы с тобой же пообщались лично, я тебе рассказал ситуацию от а до я! И ты сказал, что был не в контексте момента! Но при этом до нашего диалога наговорил кучу всего в интервью СМИ.

Ваша полемика, лживая и двуличная, напоминают других людей в комьюнити… Я могу обосновать любые жесты и слова, что в целом и сделал (при игроке твоей команды) на парковке!

Я второй день не хожу после игры, но ваше нытье заставляет меня выйти на матч и повторить то, что было в прошлом туре!

P.S. Вы же были на респекте, а превращаетесь быдло-команду!» – написал полузащитник «Амкала».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
дисквалификации
logoсудьи
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
«Дехтер» Дмитрий Дехтерюк
logoLotus
Кубок Лиги МФЛ
Bahh Tee
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