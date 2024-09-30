Шера готов покинуть ФК «10»: «Я на трансферном рынке, доступен для аренды до конца Кубка Лиги»

Шера, вероятно, покинет ФК «10».

О планах перейти в другую команду на правах аренды сообщил сам 23-летний атакующий полузащитник.

«Я на трансферном рынке, доступен для аренды до конца Кубка», – написал Андрей.

После этого «Десятка» объявила о готовности отпустить футболиста в аренду.

«Это его личное желание в связи с отсутствием достаточной игровой практики. Аренда возможна только до конца Winline Кубка Лиги – после турнира Шера снова присоединится к своей команде», – говорится в сообщении ФК «10».

«У ФИФА есть принцип во всех регламентных положениях – футболист никогда не должен страдать. Если только он сам грубо не нарушает договоренностей.

Шера не нарушил ни одну. Но времени на поле мало. Мы все это видим. Справедливо его отпустить в аренду за игровой практикой до конца сезона», – добавил президент клуба Азамат Мусагалиев .

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